Nhà tài trợ vương miện cho các cuộc thi hoa hậu thông báo ngưng hoạt động

Tối ngày 5/8 trên Fanpage của thương hiệu trang sức Luxyry Gold & Diamond (đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, TPHCM) đã phát đi thông báo sẽ tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường trang sức và kim cương có nhiều biến động lớn, tạo ra không ít khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp trong ngành, trong đó Luxyry Gold & Diamond.

“Chúng tôi tin rằng việc tạm dừng trong thời gian này là cần thiết để ổn định hoạt động và chuẩn bị cho một chặng đường phát triển bền vững hơn trong tương lai”, thông báo nêu rõ.

Thương hiệu thông báo sẽ dừng hoạt động cho tới khi có thông báo mới. Ảnh: Fanpage.

Đáng chú ý, trước đó cửa hàng này cũng tạm dừng hoạt động trong 10 ngày từ ngày 23/7 đến hết ngày 1/8. Lý do thời điểm đó đưa ra cũng tương tự như trong lần thông báo này.

Luxury Gold & Diamond từng được biết đến với vai trò là nhà tài trợ vương miện cho các cuộc thi hoa hậu, sắc đẹp như Miss Grand Vietnam và Miss World Vietnam. Đây là các cuộc thi được tổ chức và quản lý bởi Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, thường được gọi là Công ty Sen Vàng.

Không chỉ tài trợ vương miện trong thời gian diễn ra cuộc thi, Luxury Gold & Diamond còn thường xuyên hợp tác với các hoa hậu và Á hậu.

Theo ghi nhận, làn sóng khủng hoảng của thị trường kim cương vẫn chưa lắng tại TP.HCM, khi hàng loạt cửa hàng tại các con phố chuyên doanh về kim cương, trang sức vẫn đóng cửa cài then, ngay cả khi tới hẹn sẽ mở cửa giao dịch trở lại.

Tính trung tuần trong tháng 7/2026, ước tính sơ bộ từ Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP.HCM có khoảng hơn 30 cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh kim cương, trang sức, vàng… đóng cửa. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực thanh khoản từ thị trường hoặc do có liên quan trực tiếp đến vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia mà cơ quan công an đang tiến hành xử lý.