Chủ phòng gym hết thời ‘mở ra là có khách’, lỗ hơn 500 triệu đồng sau một năm

Thời gian gần đây, một số phòng gym phải ngừng hoạt động. Thậm chí, có phòng vẫn bán thẻ, tung chương trình giảm giá để hút khách nhưng chỉ sau thời gian ngắn cũng thông báo đóng cửa. Tại Hà Nội, một phòng tập còn bị niêm phong do chưa thanh toán tiền thuê mặt bằng và phí dịch vụ.

Ông Nguyễn Văn Dương, từng là chủ một phòng tập, nhận xét, kinh doanh phòng gym chưa bao giờ là dễ dàng. Sau một năm hoạt động, ông phải đóng cửa phòng tập. Tính cả chi phí kinh doanh và phần thiệt hại khi thanh lý máy móc, thiết bị, ông ước tính tổng số tiền thua lỗ hơn 500 triệu đồng.

Theo ông, một số mô hình từng phù hợp với thị trường cách đây khoảng 10 năm nay đã bộc lộ hạn chế khi chi phí tăng và cạnh tranh gay gắt hơn. Thị trường cũng không còn phù hợp với tư duy “mở ra là có khách, bán thẻ là có tiền”.

Việc duy trì cách quản lý, vận hành cũ mà không cập nhật kiến thức có thể khiến chủ phòng tập đối mặt với nhiều rủi ro. Khi thị trường khó khăn, lượng khách giảm trong khi doanh thu không đủ bù đắp chi phí vận hành, phòng gym rất dễ rơi vào tình trạng thiếu dòng tiền và phải đóng cửa.

Kinh doanh phòng gym cạnh tranh khốc liệt. Ảnh minh họa: D.Anh

Theo ông Dương, chi phí mặt bằng đang tạo áp lực lớn lên các phòng gym, nhất là những mô hình có diện tích rộng. Với một phòng tập khoảng 500m2, tiền thuê có thể dao động từ 50 đến 200 triệu đồng/tháng, tùy vị trí.

Nếu tiền thuê ở mức 100 triệu đồng/tháng, riêng chi phí mặt bằng đã lên tới khoảng 1,2 tỷ đồng/năm. Chưa kể, doanh nghiệp còn phải trả chi phí điện, nước, nhân sự, bảo trì máy móc, marketing và phí dịch vụ.

Khi lượng khách giảm hoặc doanh thu không đủ ổn định, các khoản chi phí vận hành, đặc biệt là tiền thuê mặt bằng và nhân sự, có thể nhanh chóng tạo áp lực lên dòng tiền, khiến phòng tập khó duy trì hoạt động.

Học làm quản lý thay vì chỉ học làm PT

Ông Dương cho rằng một điểm yếu ông quan sát thấy ở nhiều phòng gym là chủ phòng tập đi lên từ nghề huấn luyện viên cá nhân (PT), có chuyên môn tốt nhưng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức quản trị. Việc có chứng chỉ chuyên môn về thể hình không đồng nghĩa với việc người đứng đầu có đủ năng lực quản trị một doanh nghiệp.

Khi trực tiếp điều hành doanh nghiệp, họ vẫn có xu hướng dành nhiều thời gian cho công việc chuyên môn, bán hàng hoặc làm PT thay vì tập trung vào quản lý dòng tiền, nhân sự, chi phí và chiến lược kinh doanh.

“Nếu chủ phòng tập chỉ giỏi làm PT nhưng không biết quản lý doanh nghiệp thì chính điều đó có thể trở thành yếu tố giết chết phòng gym. Muốn kinh doanh lâu dài, chủ phòng tập phải trang bị kiến thức quản trị ngay từ đầu”, ông Dương nhận định.

Ông Dương lưu ý chủ phòng tập cần chuyển từ tư duy của một người làm nghề sang tư duy của một người điều hành doanh nghiệp. Theo đó, những kiến thức bắt buộc phải trang bị gồm lập kế hoạch, xây dựng chiến lược kinh doanh, quản trị tài chính và dòng tiền, đồng thời tổ chức nhân sự và vận hành hệ thống.

Ngoài ra, các phòng gym cần tái cấu trúc theo hướng tinh gọn và linh hoạt, thay vì chạy đua mở mặt bằng lớn nhưng không khai thác hiệu quả từng mét vuông.

“Điều quan trọng không phải phòng tập rộng bao nhiêu mà là hiệu suất khai thác trên từng mét vuông và khả năng tạo dòng tiền”, ông Dương nói.