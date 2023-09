Chuỗi F88 vay thêm 1.200 tỉ đồng dù lỗ nặng trong nửa đầu năm

Ngày 6-9, Công ty cổ phần kinh doanh F88 cho biết vừa huy động thành công khoản vay nước ngoài mới trị giá 50 triệu USD từ quỹ Lending Ark Asia.

Đây là khoản vay thứ hai mà F88 nhận được từ quỹ Lending Ark Asia sau khoản vay đầu tiên cũng có trị giá 50 triệu USD vào tháng 11-2022, nâng tổng mức vay Lending Ark cấp cho F88 lên đến 100 triệu USD.

"Với nguồn vốn này, công ty đặt mục tiêu mở rộng việc cung cấp các dịch vụ tài chính đạt chuẩn về dịch vụ, dễ dàng và minh bạch cho tệp khách hàng dưới chuẩn ngân hàng tại Việt Nam" - ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc F88, nói.

F88 là chuỗi dịch vụ tài chính chuyên cho vay phân khúc khách hàng dưới chuẩn, không thể tiếp cận tín dụng ngân hàng

Đáng chú ý, trong nửa đầu năm 2023, dù doanh thu của F88 tăng 52% so với cùng kỳ; tổng số lượng khách hàng tại thời điểm 30-6-2023 tăng tới 30% so với tại cuối năm 2022; chi phí hoạt động không bao gồm chi phí dự phòng và xóa sổ nợ xấu) trên tổng thu nhập hoạt động (đã loại trừ chi phí tài chính) trong 6 tháng đầu năm 2023 giảm 16% so với cùng kỳ… nhưng công ty này vẫn báo lỗ hơn 360 tỉ đồng.

Lý giải về kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2023, ông Phùng Anh Tuấn nói rằng phần lớn là do chi phí rủi ro tăng cao khi công ty áp dụng chính sách trích lập quỹ dự phòng nợ xấu khá thận trọng so với thông lệ.

Lending Ark Asia Secured Debt Funds là nhà tư vấn chiến lược về tín dụng tư nhân hàng đầu của CLSA Capital Partners, có trụ sở chính tại Hồng Kông. Lending Ark Asia chuyên phê duyệt và quản lý các khoản đầu tư vào lĩnh vực cho vay cá nhân trên khắp châu Á, Úc và New Zealand, với tổng giá trị đầu tư vượt trên 1,1 tỉ USD.

Việc phê duyệt bổ sung hạn mức vay trị giá 50 triệu USD lần thứ 2 cho thấy tiềm năng thị trường cho vay dưới chuẩn tại Việt Nam.

