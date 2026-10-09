Hơn 50 tỷ USD FDI "chảy" vào Việt Nam: Nhà đầu tư ngoại đang rót tiền vào đâu?
Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoại, khi tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký 9 tháng năm 2026 đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện cũng đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất trong 9 tháng của 5 năm qua.
Việc thu hút vốn FDI hiện nay không còn dựa chủ yếu vào lao động giá rẻ hay ưu đãi thuế. Cuộc cạnh tranh đang chuyển sang chất lượng thể chế, năng lực...
Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/10/2026 06:31 AM (GMT+7)