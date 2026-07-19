Từng bị chê không hợp đất, loài cây leo trụ nay giúp nông dân Lạng Sơn thu 200 triệu/năm, 10 đỏ au cả 10

Vì sao lại chọn trồng thanh long ở đất thôn Hét ở Lạng Sơn

Anh Mã Anh Toàn cho hay: “Từ năm 2013, để phát triển kinh tế gia đình tôi đã tiên phong trong việc đưa cây thanh long về vùng đất thôn Hét, xã Vân Nham để trồng. Với số vốn tích cóp và vay mượn tôi đã đầu tư 40 triệu đồng để mua giống và làm trụ cho thanh long”.

Anh Toàn cẩn thân đóng những thùng thanh long ruột đỏ cho khách hàng. Ảnh: Hoàng Tính

Thế nhưng, do chưa có kỹ thuật trồng, những cây thanh long giống ban đầu mang về đã bị thối, hỏng hàng loạt. Những cây sống sót nhờ hợp thổ nhưỡng, phát triển rất tốt, cành sum suê, ra hoa nhiều nhưng cho tỷ lệ đậu quả rất thấp.

Không chịu đầu hàng, anh Toàn quyết tâm sang các nhà vườn trồng thanh long uy tín ở Thái Nguyên, Bắc Ninh… để học hỏi bí quyết.

Tại đây, anh vừa trao đổi vừa quan sát, tỉ mẩn ghi chép từ cách trồng, bón phân, thụ phấn cho đến phương pháp phòng trừ dịch bệnh...

Anh Toàn cho hay: “Trở về sau quá trình đi học hỏi, tôi rút ra kinh nghiệm, khi đất khỏe thì cây khỏe, muốn quả ngon chất lượng thì cần phải chăm sóc theo hướng hữu cơ. Toàn bộ vườn thanh long của gia đình đã được cải tạo lại, chăm sóc theo phương pháp hữu cơ, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hóa học, mà chỉ tin dùng phân bò ủ hoai và chịu khó làm cỏ thủ công”.

Trời không phụ lòng người, từ năm 2016, vườn thanh long bắt đầu quả ra đều đặn, chất lượng quả ngọt lịm, đậm đà, rất được khách hàng ưa chuộng.

Thanh long ruột đỏ đã cho kinh tế gia đình anh Toàn ổn định. Ảnh: Hoàng Tính

Thời điểm đó, thanh long ruột đỏ còn khan hiếm, anh Toàn bán được giá tốt, dao động từ 30.000 đến 35.000 đồng/kg.

Nhận thấy tiềm năng từ thanh long, đến năm 2017, khi đã tích lũy đủ cả vốn lẫn kinh nghiệm, anh Toàn quyết định “chơi lớn”, mở rộng quy mô vườn thanh long lên tới 900 trụ và đến năm 2020 đã nâng lên trên 1.000 trụ.

Thu 200 triệu đồng/năm từ trồng thanh long cho quả ngon ngọt, mát lành

Đến nay, mô hình của anh Mã Anh Toàn đang duy trì quy mô với hơn 1.000 trụ, diện tích trồng khoảng 8.000m².

Vườn thanh long được canh tác theo hướng hữu cơ giúp cây khỏe, quả ngọt. Ảnh: Hoàng Tính

Tuy nhiên, làm nông nghiệp sạch chưa bao giờ là dễ dàng, hiện nay cây thanh long ruột đỏ thường rất hay mắc bệnh đốm nâu vằn. Căn bệnh này đốm từ thân rồi lan dần lên quả, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mã quả thanh long, khiến quả bị xấu và làm giảm giá bán.

Để khắc phục, anh Toàn phải thường xuyên cắt tỉa cành bệnh, tạo độ thông thoáng cho vườn và sử dụng các biện pháp sinh học an toàn để phòng ngừa từ sớm.

Hiện nay mỗi năm, cây thanh long cho cắt quả từ 7 đến 8 đợt, mỗi trụ thu được khoảng 20kg, giá bán từ 15.000 đến 25.000 đồng/kg, thương lái ở Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên đến tận vườn để thu mua. Mỗi năm gia đình anh Toàn cũng có thu nhập khoảng 200 triệu đồng từ thanh long.

Anh Trần Văn Bảy – Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Nham cho biết: “Hội viên nông dân Mã Anh Toàn là một trong những tấm gương tiêu biểu của địa phương trong phong trào phát triển kinh tế, là người tiên phong vươn lên làm giàu từ mô hình trồng thanh long ruột đỏ. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Toàn còn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và con giống cho những hộ xung quanh để cùng nhau phát triển sản xuất, nâng cao đời sống”.

Không chỉ phát triển kinh tế hộ gia đình, anh Toàn còn cùng các hộ gia đình trồng thanh long ruột đỏ trên địa bàn thành lập Tổ hợp tác Vân Long để cùng trồng và phát triển thanh long ruột đỏ.

Năm 2023, sản phẩm quả thanh long ruột đỏ chất lượng của Tổ hợp tác Vân Long cũng đã tự hào khi được được đánh giá là sản phẩm OCOP 3 sao, từ đó mở ra hướng đi trong phát triển kinh tế cho nhiều hộ gia đình ở Vân Nham.