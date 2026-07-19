Không chỉ bán vé, FIFA bán cả cỏ sân chung kết World Cup, thu gần 300 tỷ đồng

Mảnh cỏ ‘triệu đô’ và cuộc chiến thương hiệu

Ngay sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận chung kết vào rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam), những mảnh cỏ trên sân MetLife Stadium sẽ được cắt, xử lý và đóng gói thành các sản phẩm lưu niệm cao cấp.

Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) đã hợp tác với công ty Keep Stub của Anh để sản xuất 4 phiên bản khác nhau, mỗi phiên bản giới hạn chỉ 2.026 sản phẩm.

Ở mức thấp nhất, Foundation Edition có giá 450 USD (khoảng 11,8 triệu đồng), người mua nhận được một mảnh cỏ kích thước 2,5 inch (khoảng 6,35cm) trong hộp acrylic kèm USB xác thực.

Mức Stadium Edition giá 900 USD (khoảng 23,6 triệu đồng) cũng có mảnh cỏ tương tự nhưng hộp trưng bày cao cấp hơn.

Những mảnh cỏ trên sân MetLife Stadium trận chung kết được bán với giá lên tới 3.000 USD (hơn 78 triệu đồng) và FIFA có thể thu về gần 290 tỷ đồng từ riêng thương vụ này. Ảnh: Chosun

Mức Legacy Edition giá 1.200 USD (khoảng 31,5 triệu đồng) kèm thêm vật phẩm lưu niệm đặc biệt.

Đắt nhất là Hero Edition với giá 3.000 USD (khoảng 78,7 triệu đồng), sở hữu mảnh cỏ lớn 3,5 inch (khoảng 7,62cm), cùng vé kim loại mạ vàng, bóng mini và cúp vô địch pha lê thu nhỏ.

Với 2.026 sản phẩm cho mỗi phiên bản, nếu bán hết thì FIFA có thể thu về hơn 11,2 triệu USD (khoảng 294 tỷ đồng).

Toàn bộ số cỏ này được nhập từ một trang trại cỏ tại bang North Carolina và được vận chuyển bằng 27 xe tải đông lạnh đến sân MetLife vào đầu tháng 5/2026.

Cỗ máy kiếm tiền FIFA và những con số biết nói

Việc bán cỏ lưu niệm chỉ là phần nổi của “tảng băng” thương mại khổng lồ mà FIFA đang khai thác tại kỳ World Cup 2026.

Không chỉ dừng lại ở cỏ sân hay giá vé, World Cup 2026 đang được dự báo sẽ trở thành kỳ World Cup sinh lời nhất trong lịch sử, biến FIFA thành một "cỗ máy kiếm tiền" thực thụ.

Theo các chuyên gia kinh tế, doanh thu từ vé và dịch vụ cao cấp của FIFA ước đạt 7,44 tỷ USD (khoảng 195 nghìn tỷ đồng), trong khi tổng doanh thu trực tiếp của World Cup 2026 được dự báo khoảng 8,9 tỷ USD (236 nghìn tỷ đồng).

Nhờ chiến lược định giá vé linh hoạt theo thời gian thực (dynamic pricing) lần đầu tiên được áp dụng, FIFA đang tận dụng tối đa sức cầu vượt xa nguồn cung, với hơn 500 triệu yêu cầu mua vé cho khoảng 7,1 triệu chỗ ngồi có sẵn.

Bán cỏ trận chung kết chỉ là một trong nhiều thương vụ của FIFA trong nỗ lực biến World Cup 2026 thành "cỗ máy in tiền" với doanh thu dự kiến lên tới 13 tỷ USD (khoảng 341 nghìn tỷ đồng), cao nhất trong lịch sử. Ảnh: MSN

Trên thị trường bán lại, giá vé chung kết đã bị đẩy lên mức kỷ lục, có thời điểm lên tới 2,3 triệu USD (khoảng 60 tỷ đồng) một vé. FIFA còn thu thêm 15% phí giao dịch từ cả người bán lẫn người mua trên nền tảng bán lại chính thức.

Các gói dịch vụ VIP xa xỉ cũng góp phần làm nên cơn sốt: chỗ ngồi trên sân có giá 1 triệu USD (khoảng 26,2 tỷ đồng) cho 12 người, trong khi một phòng VIP 24 chỗ có giá khởi điểm 1,44 triệu USD (khoảng 37,8 tỷ đồng) cho trận chung kết. Thậm chí, muốn tham dự lễ trao cúp, mỗi người phải trả 600.000 USD (khoảng 15,7 tỷ đồng).

Về tổng thể, FIFA dự kiến thu về khoảng 13 tỷ USD (khoảng 341 nghìn tỷ đồng) cho chu kỳ World Cup 2026, tăng 72% so với chu kỳ Qatar 2022.

Trong đó, riêng giải đấu năm 2026 dự kiến đóng góp 8,9 tỷ USD (khoảng 233 nghìn tỷ đồng), với bản quyền truyền hình mang về khoảng 4 tỷ USD (khoảng 105 nghìn tỷ đồng) và tài trợ thương mại khoảng 1,8 tỷ USD (khoảng 47,2 nghìn tỷ đồng), gấp đôi so với chu kỳ trước.

Tuy vậy, những con số này cũng khiến FIFA hứng chịu làn sóng chỉ trích về việc thương mại hóa quá mức giải đấu.

Ngay cả bang New Jersey - nơi đăng cai trận chung kết, cũng lên tiếng đòi chia sẻ lợi nhuận từ việc bán cỏ, vì chính người dân của bang đã chi trả phần lớn chi phí lắp đặt sân cỏ này.

Trớ trêu là chính mặt sân đang được FIFA bán với giá hàng nghìn USD mỗi mảnh lại từng bị nhiều ngôi sao chỉ trích vì quá khô và ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu.

Theo The Athletic, Forbes, Al Jazeera