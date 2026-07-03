Chung cư cao cấp ở Hà Nội ngập mùi rác thải, người dân khốn khổ

Anh Nguyễn Kiên Quyết (cư dân sống tại căn hộ B1012A) cho biết, khoảng 2 tuần nay, rác thải không được vận chuyển nên ùn ứ ở tầng hầm, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuộc sống của các hộ dân.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên theo anh Quyết là do Hợp tác xã Thành Công ngừng thực hiện thu gom rác thải vì những vướng mắc trong hợp đồng với Tập đoàn Aden (đơn vị quản lý, vận hành tòa nhà) và Ban quản trị chung cư.

Tình trạng rác thải ứ đọng, bốc mùi khủng khiếp đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Thậm chí những ngày gần đây, nhiều người không dám xuống hầm để lấy xe đi làm mà phải bắt taxi vì không chịu nổi mùi hôi thối.

Rác thải ngập ngụa trong hầm, bốc mùi hôi thối.

“Mỗi khi mở cửa thang máy, bước xuống tầng hầm, mùi thối xộc thẳng vào mũi khiến ai cũng khó chịu. Nguy hại hơn, nhiều lúc mùi rác thối còn xộc vào thang máy, len lỏi vào các căn hộ phía trên. Nhiều người già và trẻ nhỏ bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng”, anh Quyết nói.

Chị Đào Lệ Hằng (căn hộ C1012) cũng bức xúc khi cư dân đã đóng đẩy đủ tiền phí dịch vụ đến hết tháng 7/2026 nhưng lại phải chấp nhận cảnh sống chung với rác thải.

Chị Hằng kể, chị đang bị ốm vì mùi và rất lo sợ tình trạng rác thải nếu không được xử lý và vệ sinh sớm, khu chung cư sẽ thành một ổ dịch bệnh.

“Tôi rất lo lắng cho sức khoẻ của các em nhỏ và người già. Rác tồn đọng lâu ngày không chỉ gây ô nhiễm mà còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh phát sinh, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm có câu trả lời và có biện pháp di dời rác thải để trả lại không gian sống sạch sẽ, văn minh như giá trị vốn có”, chị Hằng chia sẻ.

Theo quan sát của phóng viên, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, có thể cảm nhận rõ ngay cả khi chỉ đứng bên ngoài tòa nhà. Đi sâu vào khu vực hầm để xe, hàng loạt túi rác đen chất thành từng đống lớn nằm ngổn ngang ngay sát lối đi và khu vực để xe máy của cư dân.

Thậm chí, một phòng chứa rác riêng trong tầng hầm cũng đã chật kín, rác chất cao như núi, tràn ra cả bên ngoài. Nền nhà tại nhiều khu vực loang lổ vết bẩn do rác thải tồn đọng lâu ngày.

Nhiều người dân bức xúc khi phải sống chung với rác thải.

Tại cuộc họp giữa cư dân, ban quản lý, ban quản trị và đại diện UBND phường Thanh Xuân ngày 29/6, các bên đã thống nhất một số chính sách hỗ trợ cư dân trong thời gian rác thải chưa được xử lý dứt điểm. Đại diện ban quản lý cam kết sẽ khắc phục tình trạng này trong thời gian sớm nhất, tuy nhiên thời điểm cụ thể vẫn chưa được xác định cụ thể.

Trả lời báo điện tử VTC News, đại diện ban quản trị chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định 4996 về giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải rắn sinh hoạt, mức phí dịch vụ này tăng lên so với mức giá hiện tại.

Với mức tăng thêm, ban quản trị tính toán mỗi tháng chi phí sẽ tăng thêm khoảng 80 triệu đồng, nếu chia đều cho các căn hộ thì mức phí phát sinh thêm là khoảng 50.000 đồng/tháng.

Ban quản trị đã gửi phiếu lấy ký kiến cư dân với 2 phương án là tính phí tăng thêm này theo căn hộ hay theo m². Tuy nhiên, đại đa số ý kiến của người dân đều không đồng tình với cả 2 phương án. Điều này khiến cho ban quản trị chưa thể xử lý được vấn đề.

Cũng theo đại diện ban quản trị, thời gian tới, ban quản trị sẽ tiếp tục tính toán cụ thể, họp bàn với người dân để sớm thống nhất đưa ra phường án, giải quyết dứt điểm sự việc.

Trong khi đó, theo người dân, họ không phản đối việc tăng, giảm phí thu gom rác nhưng mọi thứ phải hợp lý, không thể áp dụng chung một mức giá cho tất cả mọi người. Các hộ kinh doanh, tổ chức doanh nghiệp và cả hộ gia đình phải có mức giá khác nhau, không thể cào bằng.

Chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng đã được chủ đầu tư bàn giao cho ban quản trị từ năm 2018. Theo quy định, công tác quản lý, vận hành tòa nhà thuộc trách nhiệm của ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành theo quy định.