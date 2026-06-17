Cải tạo chung cư cũ, khu tập thể: Hà Nội chốt hạ tỷ lệ đồng thuận từ 75% xuống 51%

Hà Nội hạ ngưỡng đồng thuận xuống 51% khi cải tạo chung cư cũ

HĐND TP. Hà Nội thông qua là việc giảm tỷ lệ đồng thuận của cư dân khi triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Theo nghị quyết về cơ chế cải tạo, tái thiết và phát triển đô thị tại các khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được thông qua khi nhận được sự chấp thuận của từ 51% chủ sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất trở lên. Mức này thấp hơn đáng kể so với đề xuất trước đó là 75%.

Hà Nội chính thức hạ tỷ lệ đồng thuận xuống 51%, mở thêm cơ hội triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ đang đình trệ nhiều năm.

Trong trường hợp nhà đầu tư không phải do cư dân trực tiếp lựa chọn, chính quyền cấp xã cùng doanh nghiệp phải tổ chức lấy ý kiến các chủ sở hữu liên quan.

Quá trình này được thực hiện trong thời gian tối đa 12 tháng và chỉ được kéo dài thêm không quá 6 tháng nếu phát sinh các yếu tố bất khả kháng.

Nghị quyết cũng đưa ra cơ chế cụ thể về bồi thường diện tích nhà ở khi cải tạo chung cư cũ. Theo đó, hệ số đền bù K có thể được các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá hai lần diện tích sử dụng hợp pháp của căn hộ hiện hữu.

Nếu quá trình thương lượng không đạt kết quả, hệ số K sẽ được áp dụng theo mức mặc định. Cụ thể, các căn hộ từ tầng 2 trở lên được tính bằng 1 lần diện tích hiện có, trong khi các căn hộ tầng 1 được hưởng hệ số 1,2 lần.

Bên cạnh cơ chế dành cho các dự án do doanh nghiệp đề xuất, Hà Nội cũng mở rộng quyền chủ động cho cư dân. Chủ sở hữu chung cư cũ có thể tự đứng ra đề xuất dự án cải tạo hoặc xây dựng lại khi nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ các hộ dân trong khu nhà.

Khi đó, cư dân sẽ tự lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau khi được thống nhất, đơn vị này có trách nhiệm lập quy hoạch chi tiết trình UBND thành phố xem xét phê duyệt. Các nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư cũng như bố trí nơi ở tạm trong thời gian thi công sẽ do các bên tự thương lượng.

Hà Nội cho phép chủ đầu tư dự án cải tạo chung cư cũ được hưởng lợi nhuận định mức tối đa 15% tổng vốn đầu tư.

Để bảo đảm quyền lợi của người dân phải di dời, thành phố quy định hỗ trợ toàn bộ chi phí thuê nhà trong thời gian thực hiện dự án, tối đa trong ba năm đầu. Từ năm thứ tư đến hết năm thứ năm, ngân sách thành phố hỗ trợ 50% chi phí thuê nhà, phần còn lại do chủ đầu tư chi trả.

Trong trường hợp dự án kéo dài quá 5 năm, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ tiền thuê nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Mức hỗ trợ được xác định tương tự đơn giá thuê nhà phục vụ công tác giải phóng mặt bằng hiện hành.

Đối với nhà đầu tư tham gia cải tạo chung cư cũ, Hà Nội cho phép hưởng lợi nhuận định mức tối đa 15% tổng vốn đầu tư dự án.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có 11 dự án cải tạo chung cư cũ đang được triển khai và 3 dự án đã hoàn thành. Thành phố cũng đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tái thiết các khu nhà tập thể cũ tại 48 phường, xã.

Kế hoạch đặt ra là hoàn thiện phương án sắp xếp, gom nhóm các khu tập thể đơn lẻ trong quý 3 năm nay, đồng thời hoàn thành công tác quy hoạch vào giữa năm 2027. Sau đó, việc đàm phán phương án bồi thường dự kiến được thực hiện trong quý 3/2027, cùng thời điểm hoàn tất quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500.