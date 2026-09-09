Chốt giá vàng hôm nay ngày 9/9 giảm mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 9/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 9/9 giữ giá vàng miếng ở mức 146,6 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 9/9, giá vàng trong nước ngày 9/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 9/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 9/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 9/9, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/9, giữ ổn định giá vàng miếng và giảm mạnh giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 9/9, chủ yếu giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 144 –148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 144 – 148 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 9/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 9/9 giữ ổn định với giá vàng giao ngay ở mức 4.398 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.444 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới ít biến động, giữ sát mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới tiếp tục giằng co giữa nhu cầu trú ẩn và áp lực lãi suất. Đồng USD yếu hỗ trợ giá kim loại quý, song giá dầu và lợi suất trái phiếu cao vẫn gây sức ép.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục mua vàng trong tháng 8/2026, bổ sung 650.000 ounce, tương đương khoảng 20,2 tấn, nâng tổng dự trữ lên khoảng 2.386,6 tấn. Đây là tháng thứ 22 liên tiếp Trung Quốc tăng dự trữ vàng và lượng mua tháng 8 còn vượt kỷ lục gần 20 tấn của tháng 7. Giá trị dự trữ vàng tăng mạnh lên 350 tỷ USD, phần lớn do giá vàng tăng chứ không hoàn toàn đến từ lượng mua mới.

Việc PBoC duy trì mua vàng bất chấp giá cao cho thấy Bắc Kinh đang theo đuổi chiến lược đa dạng hóa dự trữ dài hạn, giảm phụ thuộc vào USD. Xu hướng này cũng phù hợp với việc nhiều ngân hàng trung ương toàn cầu tăng nắm giữ vàng. Dù chưa đủ tạo lực đẩy giá trong ngắn hạn, hoạt động mua liên tục của PBoC là yếu tố hỗ trợ tích cực cho vàng về dài hạn.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.398 USD/ounce (tương đương khoảng 138,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 9/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 8,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 9/9, giá vàng ngày 10/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.