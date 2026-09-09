Đại gia sở hữu đất vàng Hồ Gươm: Lãi 1 tỷ USD chỉ trong 18 tháng

Chủ dự án The Grand Hanoi báo lãi hơn 11.000 tỷ đồng, tổng tài sản 137.400 tỷ

CTCP Thời Đại Mới T&T – chủ đầu tư dự án The Grand Hanoi tại 22-24 Hàng Bài, Hà Nội – vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận sau thuế lên tới 11.253 tỷ đồng, gấp khoảng 25 lần cùng kỳ năm trước.

Con số này nối dài một năm kinh doanh đặc biệt ấn tượng. Năm 2025, doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế hơn 15.367 tỷ đồng, trong khi năm 2024 lỗ gần 194 tỷ đồng.

Chỉ trong 18 tháng, Thời Đại Mới T&T đã chuyển từ một doanh nghiệp có quy mô tương đối khiêm tốn thành một trong những pháp nhân bất động sản có tổng tài sản lớn nhất thị trường. Cuối năm 2024, tổng tài sản công ty chưa tới 14.700 tỷ đồng. Đến giữa năm 2025, con số này đã vượt 171.000 tỷ đồng (trong đó tổng nợ phải trả vượt 163.600 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải trả khác gần 160.000 tỷ đồng) và đến cuối tháng 6/2026 tổng tài sản vẫn ở mức khoảng 137.400 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cũng tăng mạnh, từ khoảng 8.176 tỷ đồng giữa năm 2025 lên gần 37.400 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026. Động lực lớn nhất là lợi nhuận chưa phân phối tăng từ hơn 176 tỷ đồng lên hơn 26.344 tỷ đồng. Công ty cũng tăng thêm khoảng 3.000 tỷ đồng vốn góp, đưa vốn điều lệ lên gần 11.000 tỷ đồng.

Cùng với sự gia tăng quy mô tài sản, cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp cũng ghi nhận lượng nợ phải trả đáng kể.

Dự án The Grand Hanoi tại 22-24 Hàng Bài, Hà Nội, gần Hồ Gươm. Ảnh: Masterise

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng nợ phải trả của Thời Đại Mới T&T lên tới hơn 100.000 tỷ đồng, trong đó hơn 80.500 tỷ đồng là các khoản phải trả khác, khoảng 16.050 tỷ đồng trái phiếu và hơn 3.462 tỷ đồng nợ ngân hàng.

So với giữa năm 2025, vốn góp của chủ sở hữu tăng khoảng 3.000 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức biến động của tổng tài sản và các cấu phần nguồn vốn.

Nguồn thu năm 2025 phần nào giải thích cho cú nhảy lợi nhuận. Theo Saigon Ratings, kết quả lợi nhuận năm 2025 có đóng góp đáng kể từ việc hoàn tất bán sản phẩm tại The Grand Hanoi và giao dịch bán buôn khối chung cư cao tầng thuộc một dự án thành phần của Vinhomes Global Gate. Vì vậy, cần theo dõi thêm mức độ duy trì nguồn thu này trong các kỳ tiếp theo.

Như vậy, mức lợi nhuận khoảng 26.600 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD) chỉ trong năm 2025 và nửa đầu 2026 không đơn thuần phản ánh hoạt động kinh doanh đều đặn, mà gắn với quá trình chuyển nhượng, khai thác các tài sản và dự án bất động sản quy mô rất lớn.

Quy mô CTCP Thời Đại Mới T&T tăng rất nhanh và tập trung vào 3 dự án lớn. Nguồn: SR

Mở rộng đầu tư qua các dự án và kênh trái phiếu

Thời Đại Mới T&T được thành lập từ năm 2006 và từng được giới thiệu là thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Tuy nhiên, vào cuối tháng 7/2017, Tân Hoàng Minh cùng các cổ đông sáng lập đã thoái vốn. Sau khi Tân Hoàng Minh và các cổ đông sáng lập thoái vốn, cơ cấu cổ đông hiện tại của Thời Đại Mới T&T không được công bố rộng rãi. Masterise Homes được giới thiệu là đơn vị phát triển dự án The Grand Hanoi.

Một trong những tài sản nổi bật nhất của Thời Đại Mới T&T là dự án 22-24 Hàng Bài, nay được biết đến với tên The Grand Hanoi. Đây là khu đất được xem là một trong những vị trí đắt giá nhất Hà Nội, cách Hồ Gươm khoảng 100 m.

Dự án ban đầu có tên D’ San Raffles, được Tân Hoàng Minh mua từ năm 2006 nhưng nhiều năm không triển khai. Đến năm 2021, dự án khởi công trở lại với tên The Ritz-Carlton Residences, Hanoi – Hàng Bài, do Masterise Homes phát triển và Delta Group làm tổng thầu. Giá sản phẩm tại đây thuộc nhóm cao nhất thị trường Hà Nội, với mức từ 25.000 USD/m2..

Mối liên hệ với Masterise còn đáng chú ý ở nhân sự. Bà Phùng Thị Minh hiện là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Thời Đại Mới T&T. Trước đó, bà từng giữ chức Tổng giám đốc CTCP Đầu tư TCO Việt Nam.

Triển vọng thanh khoản của Thời Đại Mới T&T trong 2026 và 2027 khá tích cực. Nguồn: SR

Thời Đại Mới T&T cũng từng gây chú ý khi tham gia thương vụ chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate tại Cổ Loa. Đầu năm 2025, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ trong thời gian rất ngắn từ 1.999 tỷ đồng lên 7.999 tỷ đồng để phục vụ thương vụ có tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng, với phần dự án được chuyển nhượng có diện tích khoảng 75 ha.

Đến năm 2026, dòng tiền của doanh nghiệp tiếp tục xuất hiện tại siêu dự án Cần Giờ. Theo Saigon Ratings, Thời Đại Mới T&T đang góp vốn hợp tác kinh doanh với một DN khác để tham gia một dự án thành phần thuộc khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Đáng chú ý, toàn bộ 8.000 tỷ đồng từ lô trái phiếu NTJ12601 phát hành ngày 31/3/2026 được sử dụng cho hợp tác kinh doanh với Capitaland Tower, nhằm thanh toán cho CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ để nhận chuyển nhượng phân khu nhà ở thấp tầng. Quyền tài sản và dòng tiền từ hợp đồng BCC này được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu.

Ở phía nguồn vốn, Techcombank là một cái tên được nhắc đến. Báo cáo thường niên 2025 của ngân hàng cho biết nghị quyết ngày 29/10/2025 đã thông qua giao dịch “nhận tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Thời đại mới T&T”, cho thấy quan hệ tín dụng giữa hai bên.

Quan hệ tín dụng với Techcombank trong năm 2025. Nguồn: Báo cáo thường niên TCB

Không chỉ vay ngân hàng, Thời Đại Mới T&T còn huy động lượng vốn trái phiếu rất lớn. Đến cuối quý II/2026, ba lô trái phiếu đang lưu hành có tổng dư nợ 16.050 tỷ đồng. Theo thông tin công bố, TCBS là tổ chức lưu ký các lô trái phiếu này.

Các tài liệu cho thấy Thời Đại Mới T&T có quan hệ hợp tác phát triển dự án với Masterise Homes, nhận chuyển nhượng một phần dự án từ doanh nghiệp thuộc Vingroup và có giao dịch tín dụng với Techcombank.

Thời Đại Mới T&T phụ thuộc nhiều vào các mối quan hệ với Masterise, Vingroup, Techcombank. Nguồn: SR

Chính Saigon Ratings cũng đánh giá triển vọng của Thời Đại Mới T&T ở mức “Ổn định”, trong đó giả định doanh nghiệp tiếp tục hợp tác hiệu quả với các đối tác chiến lược là Masterise và Vingroup, đồng thời duy trì quan hệ với Techcombank để bảo đảm nguồn thanh khoản thứ cấp khi cần thiết.

Điểm cần theo dõi vì thế không chỉ là con số lợi nhuận tỷ USD, mà là chất lượng dòng tiền đứng phía sau. Khi tài sản tăng nhanh hơn nhiều lần vốn góp, trong khi nợ phải trả từng vượt 160.000 tỷ đồng, khả năng chuyển hóa các dự án thành tiền mặt và kiểm soát nghĩa vụ nợ sẽ quyết định liệu Thời Đại Mới T&T có thể duy trì quy mô khổng lồ này trong những năm tới hay không.

Đặc biệt, trong bối cảnh tín dụng bất động sản bị kiểm soát chặt hơn, lãi suất có xu hướng tăng và áp lực đáo hạn trái phiếu gia tăng, lợi thế của doanh nghiệp sẽ nằm ở khả năng sở hữu những dự án có thanh khoản cao và khả năng tiếp cận các nguồn vốn, duy trì quan hệ với các đối tác tài chính.