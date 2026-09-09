Buốt ruột sân bay Cần Thơ 'vắng tanh vắng ngắt' lại đề xuất xây mới

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tại phường Thới An Đông, cách trung tâm thành phố hơn 10km.

Năm 2025, sân bay Cần Thơ đón khoảng 1,1 triệu khách (tăng hơn 8% so với năm 2024), trong khi công suất thiết kế 3 triệu khách/năm.

Mấy năm gần đây sân bay Cần Thơ không có chuyến bay quốc tế thường lệ, hiện chỉ còn 7 đường bay nội địa, mỗi ngày bình quân có khoảng 20 chuyến bay cất/hạ cánh.

Theo đơn vị tư vấn lập quy hoạch Cần Thơ, thực trạng khai thác chưa phát huy hết tiềm năng của sân bay Cần Thơ chủ yếu do: Nguồn lực đầu tư phát triển du lịch còn hạn chế; hệ thống cơ sở vật chất, sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng cao chưa đa dạng, chưa tạo được sức hút lớn đối với khách du lịch trong nước và quốc tế. Ảnh khu vực sảnh nhà ga phục vụ khách bay quốc tế của sân bay Cần Thơ.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông kết nối với sân bay Cần Thơ chưa đồng bộ, đặc biệt các tuyến cao tốc, quốc lộ và các trục giao thông liên vùng. Khả năng kết nối nhanh, thuận tiện từ các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến sân bay còn hạn chế, làm giảm khả năng tiếp cận và chưa phát huy đầy đủ vai trò như một đầu mối giao thông hàng không quan trọng của vùng. Ảnh khu vực làm thủ tục đi quốc tế của sân bay Cần Thơ vắng lặng.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nội dung điều chỉnh, sân bay Cần Thơ tiếp tục được xác định là đầu mối hàng không quan trọng của vùng ĐBSCL, với định hướng đến năm 2050 nâng công suất lên khoảng 12 triệu hành khách/năm. Mỗi ngày sân bay Cần Thơ chỉ vài máy bay đi/đến nội địa.

Trên cơ sở không gian thành phố sau sáp nhập và nhu cầu phát triển du lịch trong dài hạn, tư vấn lập quy hoạch đề xuất định hướng nâng công suất sân bay Cần Thơ hiện hữu lên khoảng 18-20 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Tư vấn cũng đề xuất nghiên cứu xây dựng sân bay mới nhằm phát huy tiềm năng kinh tế và tăng cường chức năng kết nối vùng, quốc tế.

3 phương án bố trí cảng hàng không mới được đề xuất nghiên cứu gồm: Phương án 1 là khu vực ven biển Trần Đề, kết nối trực tiếp với hệ thống giao thông dẫn vào cảng biển Trần Đề. Phương án 2 tại phía Nam TP. Sóc Trăng cũ, gần nút giao giữa cao tốc Châu Đốc - Trần Đề và cao tốc CT33. Phương án 3 bố trí cách sân bay Cần Thơ hiện hữu khoảng 30km về phía Nam, gần nút giao giữa cao tốc Châu Đốc - Trần Đề và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Theo đơn vị tư vấn, các phương án được xem xét nhằm lựa chọn vị trí phù hợp nhất, bảo đảm kết nối đa phương thức, phục vụ nhu cầu vận tải hành khách - hàng hóa và hỗ trợ phát triển không gian đô thị, kinh tế biển của thành phố.