Giá xăng dầu hôm nay 10/7: Dầu thế giới giảm, trong nước có giá mới

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 9/7 được điều chỉnh giảm sau khi tăng mạnh vào phiên trước đó.

Kết thúc phiên giao dịch 9/7, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 2,2%, xuống còn 76,3 USD/thùng. Giá dầu WTI hạ 2%, xuống mức 72,08 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (10/7), giá dầu WTI tiếp tục đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h38' ngày 10/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 76,3 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 71,82 USD/thùng, giảm 0,36% so với phiên liền trước.

Giá xăng E10RON95-III giảm còn 20.003 đồng/lít. Ảnh: Tuấn Hùng

Giá dầu thế giới quay đầu giảm khi thị trường đánh giá tác động của các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran có thể cản trở tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh và cho phép mở cửa hoàn toàn kênh vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng khi Iran tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh để đáp trả các đợt không kích của Washington.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho hay, các cuộc không kích của Mỹ và hoạt động điều hướng tàu qua eo biển Hormuz đang làm gián đoạn quá trình khôi phục lưu thông trên tuyến hàng hải chiến lược này.

Bên cạnh đó, lo ngại lạm phát gia tăng và triển vọng kinh tế kém tích cực có thể làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu cũng gây sức ép lên giá dầu.

Tại Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ - lạm phát giá sản xuất trong tháng 6 tăng lên mức cao nhất trong 4 năm. Việc này tiếp tục gây áp lực lên lợi nhuận của các doanh nghiệp do nhu cầu trong nước suy yếu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (9/7).

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (10/7) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành 9/7, giá xăng E5RON92 giảm 539 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.191 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III hạ 412 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.003 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 569 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.745 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 318 đồng/kg, giá bán không cao hơn 13.735 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành ngày 9/7, liên bộ chỉ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, tính đến ngày 9/7, giá bán lẻ xăng tại Việt Nam ở mức 20.003 đồng/lít, thấp hơn so với một sốnước có chung đường biên giới và khu vực. Cụ thể, giá xăng tại Thái Lan là 27.678 đồng/lít, Campuchia 25.738 đồng/lít, Lào 35.688 đồng/lít và Trung Quốc 29.175 đồng/lít.

Đối với mặt hàng dầu, giá bán lẻ tại Việt Nam ở mức 21.745 đồng/lít, cũng thấp hơn các nước lân cận. Trong đó, giá dầu tại Thái Lan là 27.678 đồng/lít, Campuchia 26.715 đồng/lít, Lào 30.480 đồng/lít và Trung Quốc 26.234 đồng/lít.