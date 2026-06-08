Chốt giá vàng hôm nay ngày 8/6 đồng loạt giảm dữ dội

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 8/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 8/6 giảm giá vàng miếng xuống mức 143,8 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn, trong phiên giao dịch đầu tuần.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 8/6, giá vàng trong nước ngày 8/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 8/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 7,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 6,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra, giá vàng giảm 7,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 6,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 8/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra, giá vàng giảm 7,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 6,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra, giá vàng giảm 7,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 6,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 8/6, đồng loạt giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 8/6, giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 8/6, tiếp đà giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 138,8 –143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng giảm 7,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 6,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 138,6 – 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giá vàng giảm 7,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 6,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giá vàng giảm 7,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 6,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 8/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 8/6 giữ ổn định với giá vàng giao ngay ít thay đổi, dao động quanh mức 4.327 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.353 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới giữ giá gần mốc 4.300 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu tuần.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall chuyển sang quan điểm bi quan rõ rệt về triển vọng ngắn hạn của thị trường vàng thế giới, trong khi tâm lý nhà đầu tư cá nhân cũng thận trọng hơn sau nhịp giảm mạnh vừa qua.

Trong khảo sát mới nhất của Kitco News, 15 chuyên gia Phố Wall tham gia nhận định về triển vọng giá vàng tuần này. Chỉ 2 chuyên gia, tương đương 13%, dự báo giá vàng tăng; 11 người, chiếm 74%, cho rằng giá sẽ giảm; còn lại 2 chuyên gia dự báo giá đi ngang. Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, tâm lý vẫn phân hóa hơn khi 47% kỳ vọng giá vàng tăng, 37% dự báo giảm và 16% cho rằng giá đi ngang.

Một số chuyên gia cho rằng đợt bán tháo vàng vừa qua có thể đã phản ánh quá mức các yếu tố bất lợi. Ông Rich Checkan - Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International - nhận định, mức giảm giá của vàng là quá đà. Theo ông, trong bối cảnh lãi suất danh nghĩa chưa đủ cao so với lạm phát, sức hấp dẫn của vàng với vai trò tài sản phòng thủ vẫn chưa biến mất.

Với giá vàng trong nước giảm rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.327 USD/ounce (tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 8/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 8/6, giá vàng ngày 9/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.