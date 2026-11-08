Giá vàng tuần qua: Chịu nhiều sức ép và cơ hội 'bắt đáy'?

Giá vàng trong nước biến động

Trong tuần qua (02/11 - 08/11), giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu ghi nhận xu hướng tăng đầu tuần trước khi được điều chỉnh giảm trở lại vào cuối tuần.

Mở đầu tuần, giá vàng miếng chiều mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 139 triệu đồng/lượng. Trong phiên tiếp theo, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra.

Phiên 04/11, giá vàng miếng tiếp tục tăng thêm 600.000 đồng/lượng, lên 137,6 triệu đồng/lượng và 140,6 triệu đồng/lượng. Sang phiên 05/11, giá vàng miếng bật tăng mạnh nhất tuần, thêm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 142,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Phiên 06/11, giá vàng miếng nhích thêm 100.000 đồng/lượng, lên 139,5 triệu đồng/lượng và 142,5 triệu đồng/lượng, đồng thời là mức giá cao nhất trong tuần.

Tuy nhiên, ngay phiên sau đó (07/11), giá vàng miếng đồng loạt được các thương hiệu điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, về 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng miếng giữ nguyên ở mức này trong phiên cuối tuần 08/11.

So với đầu tuần, giá vàng miếng chiều mua vào và bán ra đã tăng 2 triệu đồng/lượng. Còn nếu so với mức đỉnh tuần, giá vàng miếng đã “bốc hơi” 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giữa giá bán ra và giá mua vào giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng trong suốt giai đoạn. Giá vàng miếng hiện chênh lệch với giá vàng thế giới ở mức 11,62 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng có những pha tăng, giảm trái chiều với biên độ lớn trong tuần qua.

Phiên 02/11, giá vàng nhẫn chiều mua vào được niêm yết ở mức 133,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 137,8 triệu đồng/lượng. Sang phiên 03/11, giá vàng nhẫn tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 135,5 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Hai phiên tiếp theo, giá vàng nhẫn tiếp tục nhích tăng, lần lượt thêm 800.000 đồng/lượng và 500.000 đồng/lượng, đưa giá mua vào lên 136,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra lên 140,8 triệu đồng/lượng. Đến phiên 06/11, giá vàng nhẫn bật tăng mạnh thêm 2 triệu đồng/lượng, lên 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng bán ra, đồng thời là mức giá cao nhất trong tuần.

Tuy nhiên, ngày 07/11, giá vàng nhẫn giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, về 136,5 triệu đồng/lượng và 140,5 triệu đồng/lượng, rồi giữ nguyên trong ngày 08/11.

So với đầu tuần, giá vàng nhẫn chiều mua vào và giá bán ra trong phiên cuối tuần đều cao hơn 2,7 triệu đồng/lượng. Nếu so với mức đỉnh ngày 06/11, giá vàng nhẫn đã giảm tới 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giữa giá bán ra và giá mua vào giữ ở mức 4 triệu đồng/lượng trong suốt giai đoạn. Giá vàng nhẫn trong nước hiện chênh lệch với giá vàng thế giới ở mức 10,12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chịu sự chi phối

Trong tuần qua, giá vàng thế giới cũng trải qua nhiều nhịp tăng, giảm với biên độ lớn. Trong phiên 02/11, giá vàng thế giới tăng khi dầu giảm làm dịu lo ngại lạm phát và lực mua bắt đáy xuất hiện. Tuy nhiên, đà phục hồi của giá vàng nhanh chóng chững lại khi dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực, lợi suất trái phiếu và USD tăng, đẩy vàng có lúc xuống dưới 3.900 USD/ounce.

Trong ngày 03/11 - 04/11, Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ, khiến lợi suất trái phiếu và USD giảm mạnh, đưa vàng vượt 4.000 USD/ounce. Đà tăng kéo dài đến ngày 05/11, chạm đỉnh tuần 4.147,02 USD/ounce, trước khi đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ kéo giá đi xuống.

Ngày 06/11, báo cáo việc làm tháng 10 cho thấy Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm, thất nghiệp giảm xuống 4,1%, củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất tháng 12. Giá vàng có thời điểm lùi về gần 4.030 USD/ounce, rồi kết tuần ngay dưới 4.070,1 USD/ounce, tăng khoảng 195 USD/ounce (xấp xỉ 5%) so với đầu tuần.

Theo khảo sát hằng tuần mới nhất của một trang chuyên về kim loại quý, giới phân tích Phố Wall chưa thống nhất về triển vọng ngắn hạn của giá vàng. Trong 13 chuyên gia được hỏi, 5 người (38%) dự báo giá giảm, 4 người (31%) dự báo giá tăng và 4 người (31%) cho rằng giá đi ngang hoặc chưa thể xác định xu hướng. Tỉ lệ phân bổ khá đều cho thấy sự thận trọng sau một tuần vàng phục hồi mạnh nhưng dao động lớn.

Nhà đầu tư cá nhân lạc quan hơn nhiều. Trong 212 lượt bình chọn trực tuyến cho tuần 09-13/11, có 143 phiếu (68%) kỳ vọng giá tiếp tục tăng, 37 phiếu (18%) dự báo đi ngang và bước vào giai đoạn tích lũy, còn 32 phiếu (15%) dự báo giảm. Niềm tin này được củng cố bởi nhịp hồi phục mạnh của vàng giữa tuần, trái ngược với tâm lý còn phân hóa trên Phố Wall.

Tuần tới (09-13/11), thị trường tập trung vào các dữ liệu về diễn biến giá cả và sức khỏe nền kinh tế Mỹ. Sáng 10/11 (theo giờ Mỹ), Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10, thước đo lạm phát tiêu dùng được theo dõi sát sao. Sáng 12/11, thị trường đón số liệu trợ cấp thất nghiệp và doanh số bán nhà. Sáng 13/11, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 phản ánh chi phí sản xuất sẽ khép lại chuỗi dữ liệu của tuần.

Các số liệu này có thể tác động đến kỳ vọng về chính sách của Fed và diễn biến thị trường. Nếu lạm phát cao hơn dự kiến, USD và lợi suất trái phiếu có thể tăng, gây áp lực lên giá vàng. Ngược lại, nếu lạm phát hạ nhiệt, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách sẽ tăng, hỗ trợ giá vàng.

Chuyên gia phân tích thị trường Fawad Razaqzada của FOREX.com nhận định CPI và PPI của Mỹ sẽ là chất xúc tác cho nhịp biến động lớn tiếp theo của giá vàng thế giới. Theo ông, các chỉ số yếu hơn dự báo sẽ có lợi cho nhà đầu tư vàng, còn các chỉ số tăng mạnh có thể kéo giá xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn là động lực chi phối giá vàng trong ngắn hạn, song điều này chưa hẳn bất lợi với nhà đầu tư dài hạn. Nhiều nhà phân tích tiếp tục coi các nhịp giảm là cơ hội mua vào, nhất là khi những yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng vẫn còn nguyên.