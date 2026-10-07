Chốt giá vàng hôm nay ngày 7/10 giảm mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 7/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 7/10 giảm giá vàng miếng xuống mức 143 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 7/10, giá vàng trong nước ngày /10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 7/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 7/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 139,2 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 7/10, giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10, giảm giá vàng miếng trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 7/10, biến động đủ các hướng ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 139 –143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 139,5 – 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 139,2 – 143,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 7/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 7/10 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 57 USD/ounce, xuống mức 4.118 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 11/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.176 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, xuống gần mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, Michael Khouw - Chiến lược gia trưởng tại YieldMax - cho rằng, lãi suất cao đang tạo ra tác động tiêu cực đối với các tài sản thực như vàng.

Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng lạm phát vẫn là yếu tố giữ vững luận điểm đầu tư vào vàng. Giá cả tăng làm suy giảm sức mua của tiền pháp định nên vàng có thể tiếp tục được sử dụng như một công cụ bảo toàn giá trị.

Về ngắn hạn, thị trường vàng thế giới có thể còn điều chỉnh khi lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao. Về dài hạn, lạm phát dai dẳng và nhu cầu bảo toàn sức mua vẫn là những yếu tố hỗ trợ kim loại quý.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.118 USD/ounce (tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 7/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 7/10, giá vàng ngày 8/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.