Giá vàng hôm nay 7/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng trở lại bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay trong nước

Mở cửa phiên giao dịch 7/10, vào lúc 9h29', giá vàng miếng SJC không thay đổi so với mức niêm yết cuối phiên hôm qua, giao dịch ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giữ nguyên mức chốt của phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng 500.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, lên mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay đắt hơn 200.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều giao dịch so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 139,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt phiên giao dịch ngày 6/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,1-143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng 7/10 tăng trở lại, giao dịch quanh 4.168 USD/ounce. Trong phiên, kim loại quý biến động rất mạnh, có lúc rơi xuống 4.106 USD/ounce trước khi bật lên vùng 4.184 USD/ounce.

Tới 6h30 ngày 7/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.167,9 USD/ounce (mua vào) và 4.169,9 USD/ounce (bán ra).

So với mức tham chiếu, giá vàng tăng 4,6 USD/ounce, tương đương 0,11%.

Lúc 21h30 ngày 6/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.147 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.176 USD/ounce.