Chốt giá vàng hôm nay ngày 5/10 nằm yên nghe ngóng

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 5/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 5/10 giữ giá vàng miếng ở mức 143,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 5/10, giá vàng trong nước ngày 5/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 5/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 5/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 5/10, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10, giữ ổn định giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 5/10, chủ yếu giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 139,5 –143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140 – 143 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 139,3 – 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 5/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 5/10 tăng với giá vàng giao ngay tăng 16 USD/ounce, lên mức 4.155 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 11/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.172 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tăng giá trong phiên giao dịch đầu tuần, giữ vùng mốc trên 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex - cho rằng, việc lợi suất giảm sau báo cáo việc làm yếu của Mỹ đã tạo điều kiện để thị trường vàng thế giới phục hồi. Nếu giá vượt vùng 4.280-4.300 USD/ounce, thị trường sẽ có thêm cơ sở để tin rằng giá đã tạo đáy.

Adam Button - Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive - giữ quan điểm trung lập và cho rằng các nhịp điều chỉnh trong tháng 10 có thể tạo cơ hội mua trước khi bước vào giai đoạn thường có diễn biến tích cực từ tháng 11 đến tháng 1.

Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management - lại dự báo giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn. Đà giảm khó kéo dài khi lợi suất và đồng USD hạ nhiệt, đặc biệt nếu Fed tạm dừng tăng lãi suất.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.155 USD/ounce (tương đương khoảng 131,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 5/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 12,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 5/10, giá vàng ngày 6/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.