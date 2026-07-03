Chốt giá vàng hôm nay ngày 3/7 tiếp đà tăng rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 3/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 3/7 tăng giá vàng miếng lên mức 151,4 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 3/7, giá vàng trong nước ngày 3/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 3/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 3/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 3/7, tiếp tục tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 3/7, tiếp tục tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 3/7, tăng rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 148,4 –151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 148,3 – 151,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 147,5 – 151 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 3/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 3/7 tăng mạnhvới giá vàng giao ngay tăng 110 USD/ounce, lên mức 4.175 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.139 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng giá rất mạnh, tiến gần mốc 4.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang cho thấy nỗ lực phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh mạnh, khi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố làm thay đổi kỳ vọng của nhà đầu tư về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Báo cáo việc làm tháng 6 yếu hơn dự báo đã kéo đồng USD đi xuống, đồng thời làm giảm lo ngại Fed có thể sớm thắt chặt chính sách. Đây là yếu tố hỗ trợ quan trọng giúp vàng lấy lại vùng trên 4.100 USD/ounce.

Ở góc nhìn kỹ thuật, ông David Morrison - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation - cho rằng giá vàng có khả năng đã hình thành đáy ngắn hạn. Việc giá nhiều lần giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce nhưng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quanh 3.950-3.960 USD/ounce là tín hiệu đáng chú ý.

Trong ngắn hạn, vùng kháng cự gần của giá vàng nằm quanh 4.162-4.214 USD/ounce. Nếu vượt qua vùng này, giá có thể hướng tới các mốc cao hơn. Ngược lại, nếu áp lực chốt lời quay lại, vùng giá 3.959 USD/ounce sẽ là hỗ trợ đáng chú ý.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.175 USD/ounce (tương đương khoảng 133,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 3/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 3/7, giá vàng ngày 4/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.