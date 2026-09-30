Hàng nhập khẩu trên 100.000 đồng có thể không còn được miễn thuế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định một số điều về Luật Thuế xuất - nhập khẩu.

Theo đó, cơ quan này đề xuất hàng có giá trị từ 100.000 đồng hoặc tổng số thuế từ 10.000 đồng trở xuống cho một lần xuất nhập khẩu sẽ được miễn thuế. Ngưỡng này áp dụng cả với hàng gửi qua bưu chính, chuyển phát nhanh.

Hiện, hàng nhập gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh từ 1 triệu đồng hoặc số thuế phải nộp từ 100.000 đồng được miễn thuế. Nếu vượt cả hai ngưỡng này, thuế nhập khẩu được tính trên toàn bộ lô hàng.

Với các hàng hóa khác, mức miễn thuế từ 500.000 đồng hoặc số thuế từ 50.000 đồng trở xuống cho một lần xuất nhập khẩu. Quy định này không áp dụng với quà biếu tặng, hàng mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và qua bưu chính, chuyển phát nhanh.

Theo Bộ Tài chính, đề xuất điều chỉnh đưa ra trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới tăng nhanh, kéo theo lượng lớn lô hàng giá trị thấp nhập khẩu với tần suất cao. Quy mô bán lẻ thương mại điện tử Việt Nam năm ngoái ước tới 38 tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng hai chữ số nửa đầu năm nay.

Shipper chờ khách nhận hàng tại phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, tháng 2/2024. Ảnh: Ngọc Thành

Chính sách miễn thuế hàng giá trị nhỏ vốn nhằm giảm chi phí quản lý và tạo thuận lợi thương mại. Tuy nhiên, khi lượng giao dịch tăng nhanh, cơ chế này có thể tạo lợi thế cho hàng nhập khẩu so với sản phẩm trong nước, nguy cơ chia nhỏ đơn để hưởng ưu đãi, khai giá thấp và gian lận thương mại.

Nhiều nền kinh tế cũng đang thu hẹp chính sách miễn thuế với hàng nhập khẩu giá trị thấp. Theo Cục Hải quan, Indonesia chỉ miễn thuế nhập khẩu với hàng từ 3 USD trở xuống, còn Ấn Độ không miễn thuế nhập khẩu cho mua trực tiếp từ nước ngoài qua thương mại điện tử. EU từ tháng 7 năm nay áp thuế hải quan cố định 3 euro với mỗi mặt hàng trong lô trị giá không quá 150 euro và dự kiến bỏ ngưỡng này từ tháng 7/2028.

Từ đầu năm 2025, Việt Nam đã bỏ chính sách miễn thuế giá trị gia tăng với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ gửi qua chuyển phát nhanh. Hiện chính sách ưu đãi chỉ còn áp dụng với thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính cho rằng không nên tiếp tục miễn thuế xuất nhập khẩu với hàng hóa giá trị nhỏ. Tuy nhiên, Việt Nam là thành viên Công ước Kyoto và Luật Thuế xuất khẩu - nhập khẩu hiện vẫn quy định miễn thuế với nhóm hàng này. Vì vậy, cơ quan này đề xuất tiếp tục duy trì nhưng hạ ngưỡng để bảo đảm công bằng với hàng hóa trong nước.

Mức 10.000 đồng được đề xuất tương ứng với phí hải quan áp dụng cho hàng xuất nhập khẩu gửi qua chuyển phát nhanh, bưu chính. Còn ngưỡng trị giá 100.000 đồng được tính dựa trên thuế suất nhập khẩu ưu đãi bình quân khoảng 11,8%, trong đó mức 10% được dùng để xác định trị giá hàng hóa tương ứng.

Dự thảo cũng quy định mức miễn thuế này không áp dụng với quà biếu, quà tặng và hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.