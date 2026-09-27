Chuyên gia dự báo ra sao về giá vàng tuần tới?

Tuần qua, trái với dự báo của hầu hết chuyên gia, giá vàng đã trải qua những phiên giao dịch tương đối khó khăn và liên tục giảm. Áp lực của thị trường kim loại quý là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, kỳ vọng về chính sách thắt chặt chi tiêu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và những lo ngại dai dẳng về lạm phát liên quan đến giá năng lượng và xung đột Mỹ - Iran.

Trong tuần, có thời điểm vàng giao ngay đã giảm xuống dưới 4.245 USD/ounce vào thứ Năm trước khi thu hút lực cầu bắt đáy, giúp kim loại quý thu hẹp đà giảm trong tuần và chốt tuần quanh vùng 4.285 USD/ounce. Như vậy, tính chung tuần, giá vàng đã giảm tới hơn 90 USD mỗi ounce so với chốt tuần liền trước đó.

Trong nước, vàng SJC niêm yết lần cuối trong tuần tại 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,2 triệu đồng/lượng sau 1 tuần giao dịch.

Giá vàng đã chịu nhiều áp lực trong tuần qua

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia Phố Wall đã không còn nhiều niềm tin vào triển vọng ngắn hạn của kim loại quý, sau khi những dự báo của họ vào tuần trước đã sai lệch đáng kể.

Cụ thể, trong số 14 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, chỉ còn 5 chuyên gia, tương đương 36%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi bốn người khác, chiếm 29%, dự đoán kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm và 5 nhà phân tích còn lại, chiếm 36% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ biến động đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, những nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì tâm lý tương đối tích cực. Trong số 152 phiếu bầu thu được trong cuộc thăm dò trực tuyến, có 57%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 23% dự đoán giảm và 20% quan điểm trung lập.

Những người dự báo giá vàng tăng đa phần tin rằng giá vàng vẫn được hỗ trợ về trung và dài hạn, bởi vì Fed chỉ có thể tăng lãi suất đến một mức nhất định nào đó; trong khi những bất ổn xung quanh nợ công Mỹ vẫn đang giúp vàng củng cố vai trò. Còn về ngắn hạn, nhu cầu mua bắt đáy được cho là sẽ kéo dài sang tuần tới.

Trong khi chiều ngược lại, một số người lại tin rằng vàng vẫn trong giai đoạn củng cố sau đợt tăng giá mạnh mẽ lên mức trên 5.000 đô la trong những tháng đầu năm. Và hiện tại, mức 4.000 đô la đã chứng tỏ là một mức hỗ trợ khá mạnh, kim loại quý sẽ cần giảm thêm nữa trước khi bắt đầu xu hướng tăng giá mới sau đó.

Tuần tới sẽ có hàng loạt dữ liệu có thể ảnh hưởng đến giá vàng, trong đó có dữ liệu việc làm, cùng với những thông tin tổng quan về ngành sản xuất và dữ liệu niềm tin tiêu dùng Mỹ. Vào sáng thứ Ba, Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ.