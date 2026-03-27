Chốt giá vàng hôm nay ngày 27/3 trong tăng ngoài giảm lạ kỳ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 27/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 27/3 tăng giá vàng miếng lên mức 171,6 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 27/3, giá vàng trong nước ngày 27/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 168,6 triệu đồng/lượng mua vào và 171,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 27/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 168,6 triệu đồng/lượng mua vào và 171,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 27/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 168,6 triệu đồng/lượng mua vào và 171,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 168,6 triệu đồng/lượng mua vào và 171,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 27/3, đảo chiều tăng nhẹ cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/3, tăng trở lại giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 27/3, tăng trở lại ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 168,6 –171,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 168,4 – 171,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 168,6 – 171,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 27/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 27/3 giảm với giá vàng giao ngay giảm 18 USD/ounce, xuống mức 4.419 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.376 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá, xuống sát mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, thị trường vàng thế giới đang chịu áp lực điều chỉnh khi hàng loạt yếu tố vĩ mô bất lợi xuất hiện. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cùng với sức mạnh của đồng USD khiến kim loại quý mất đi sức hấp dẫn trong ngắn hạn.

Ở góc độ kỹ thuật, thị trường đang ghi nhận các vùng giá quan trọng. Ngưỡng kháng cự gần nhất của vàng nằm quanh 4.500 USD/ounce, trong khi vùng hỗ trợ đáng chú ý ở khoảng 4.400 USD/ounce. Nếu mất mốc này, giá vàng có thể tiếp tục lùi sâu hơn về vùng 4.100 USD/ounce trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đợt giảm sâu hiện nay chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố nền tảng. Trong bối cảnh đó, giá vàng được dự báo có thể còn biến động trong ngắn hạn, nhưng xu hướng dài hạn vẫn tích cực nếu các yếu tố rủi ro toàn cầu tiếp tục duy trì.

Với giá vàng trong nước tăng nhẹ và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.419 USD/ounce (tương đương khoảng 140,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 27/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 31,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 27/3, giá vàng ngày 28/3 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.