Giá vàng hôm nay 27/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?

Giá vàng hôm nay trong nước

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 167,6-170,6 triệu đồng/lượng

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 166,9-169,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 167,6-170,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 166,9-169,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 166,9-169,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 167,6-170,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 166,9-169,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Giá vàng thế giới

Lúc 9h00, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.416,6 USD/ounce, giảm 114,1 USD so với một ngày trước.

Thị trường vàng thế giới đang trong giai đoạn biến động mạnh với xu hướng giảm chiếm ưu thế. Giá vàng giao ngay duy trì quanh vùng thấp sau khi các dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố không tạo ra bất ngờ lớn.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 21/3 ở mức 210.000 đơn, đúng bằng dự báo của thị trường. Con số này cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì trạng thái ổn định.

Ngay sau khi dữ liệu được công bố, giá vàng tiếp tục giao dịch gần vùng đáy trong phiên, quanh mức 4.412-4.436 USD/ounce. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên.

Diễn biến này phản ánh sự thay đổi trong dòng tiền toàn cầu khi nhà đầu tư có cơ hội nắm giữ USD trong điều kiện lãi suất đã được cải thiện.