Giá bạc hôm nay 22/3/2026 sập mạnh, rơi về mốc 70 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước hôm nay 22/3/2026

Tại thị trường trong nước, giá bạc lại có phiên giao dịch giảm mạnh trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần.

Cụ thể, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đóng cửa phiên giao dịch thứ Bảy (21/3) ở mức 2,549-2,628 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 164.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 169.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước đó.

Giá mua - bán bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý cũng giảm sốc 4,37-4,51 triệu đồng/kg, lùi về ngưỡng 67,97-70,08 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng đóng cửa ở ngưỡng 2,549-2,628 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 173.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 178.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat rơi về mức 67,97-70,08 triệu đồng/kg (mua -bán). So với chốt phiên trước đó, giá bạc thỏi của thương hiệu này giảm sâu 4,61-4,75 triệu đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/3, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc miếng 999 Kim Phúc Lộc loại 1 lượng niêm yết ở mức 2,856-2,955 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá mua - bán bạc thỏi loại 1kg của Sacombank đóng cửa ở mức 76,16-78,8 triệu đồng/kg.

Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, giá bạc thỏi của Sacombank “bốc hơi” 8,56 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá mua - bán bạc thỏi của Phú Quý giảm sốc 12,62-12,99 triệu đồng/kg; hàng cùng loại của Ancarat cũng giảm 12,8-13,2 triệu đồng/kg.

Người dân đổ xô đi "bắt đáy" bạc sau một tuần giá sập mạnh. Ảnh: TN

Giá bạc thế giới ngày 22/3/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc khép lại tuần giao dịch với phiên giảm mạnh. Cụ thể, giá bạc giao ngay đóng cửa ở mức 67,79 USD/ounce, giảm 5,14 USD mỗi ounce, tương đương giảm 7,04%.

Tương tự, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng rơi về ngưỡng 69,66 USD/ounce, giảm 1,55 USD mỗi ounce, tương đương mức giảm 2,18%.

Theo đó, chỉ trong một tuần, giá bạc giao ngay và giá bạc hợp đồng tương lai lần lượt giảm 15,87% và 14,36%. Đáng chú ý, giá bạc giao ngay từ mức cao nhất mọi thời đại 121,62 USD/ounce ghi nhận vào ngày 29/1, đến nay đã mất gần một nửa giá trị khi rơi về 67,79 USD mỗi ounce.

Hiện, giá bạc đã giảm ba tuần liên tiếp khi xung đột ở Trung Đông đẩy giá năng lượng trên toàn cầu tăng cao và làm tiêu tan kỳ vọng nới lỏng tiền tệ. Cùng với đó, kim loại quý này còn chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD phục hồi mạnh và hoạt động bán ra của nhà đầu tư nhằm bù đắp các khoản thua lỗ.

Dự báo giá bạc

Theo các chuyên gia, bạc nhiều khả năng rung lắc mạnh hơn, dao động quanh mốc 68-80 USD/ounce do tính nhạy cảm cao hơn với lãi suất và nhu cầu công nghiệp. Nếu thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh sâu, bạc có thể tạm chịu tác động đối lập giữa vai trò trú ẩn và công cụ sản xuất.

Trên Kitco News, các nhà phân tích cho rằng thị trường kim loại quý vừa trải qua một đợt lao dốc mạnh và có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát được dự báo còn gia tăng, dòng tiền hiện tạm thời dịch chuyển sang năng lượng, nhưng bất ổn địa chính trị sẽ sớm kéo nhà đầu tư quay lại với vàng và bạc như tài sản trú ẩn an toàn.

Thực tế, thị trường giảm trong tuần do tác động của cuộc họp FOMC và phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, song các yếu tố hỗ trợ cơ bản của vàng và bạc chưa thay đổi, nên đây là một đợt điều chỉnh quá mức, Rich Checkan, Chủ tịch và COO của Asset Strategies International nhận định.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập nhận định, giá bạc và vàng đang chịu áp lực khi thị trường bước vào giai đoạn thận trọng trước cuối tuần. Hai phiên thứ Sáu gần đây ghi nhận giá dầu tăng mạnh, kéo theo USD tăng giá và làn sóng bán tháo lan rộng trên các thị trường chứng khoán, trái phiếu và kim loại quý.

Ông cũng cho rằng thị trường kim loại đang đặc biệt biến động sau đợt giảm sâu trong tuần, chủ yếu do lo ngại lãi suất tiếp tục tăng. Dù có thể sớm ổn định trở lại, nhưng quá trình này sẽ không dễ dàng.

Cả hai kim loại quý này vốn được xem là kênh trú ẩn trước lạm phát và bất ổn địa chính trị, song môi trường lãi suất cao lại làm suy giảm sức hấp dẫn của các tài sản này, ông nói thêm.