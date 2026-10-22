Chốt giá vàng hôm nay ngày 22/10 diễn biến rất lạ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 22/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 22/10 giữ giá vàng miếng ở mức 142,3 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 22/10, giá vàng trong nước ngày 22/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 22/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 22/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,1 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 22/10, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10, biến động đủ các hướng giá vàng nhẫn và giá vàng miếng trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 22/10, biến động đủ các hướng ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 138,2 –142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 136,3 – 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 600.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,1 – 142,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 22/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 22/10 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 50 USD/ounce, xuống mức 4.081 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.132 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, xuống dưới mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang giằng co giữa dấu hiệu tăng trưởng kinh tế Mỹ suy yếu và áp lực lạm phát dai dẳng. Căng thẳng Mỹ-Iran và bất ổn tại eo biển Hormuz tiếp tục gây biến động thị trường năng lượng toàn cầu.

Đối với vàng, căng thẳng địa chính trị thúc đẩy nhu cầu trú ẩn, nhưng giá dầu tăng lại làm gia tăng áp lực lạm phát và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt tiền tệ, hạn chế đà tăng. Triển vọng ngắn hạn của kim loại quý vì vậy vẫn thiếu rõ ràng.

Bên cạnh đó, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng có thể tiếp tục nhạy cảm với kỳ vọng chính sách tiền tệ và diễn biến tại Trung Đông. Thay vì mặc định giá dầu tăng sẽ tự động đẩy giá vàng đi lên nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn, nhà đầu tư cần theo dõi liệu rủi ro lạm phát tác động đến kỳ vọng tăng lãi suất, bởi điều này có thể gây sức ép lên giá vàng.

Với giá vàng trong nước nhiều biến động và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.081 USD/ounce (tương đương khoảng 128,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 22/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 14,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 22/10, giá vàng ngày 23/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.