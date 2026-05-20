Chốt giá vàng hôm nay ngày 20/5 tiếp đà giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 20/5, có xu hướng như thế nào?

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 20/5 giảm giá vàng miếng xuống mức 162 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 20/5, giá vàng trong nước ngày 20/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 20/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 20/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 20/5, giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 20/5, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 20/5, giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 158,5 –161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 158 – 161 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 159 – 162 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 20/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 20/5 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 43 USD/ounce, xuống mức 4.497 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.472 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà giảm giá mạnh, xuống dưới mốc 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, có thể thấy, sau đợt phục hồi kỹ thuật vào cuối phiên đầu tuần, vàng nhanh chóng bị bán mạnh trở lại. Thị trường cũng dần mất niềm tin vào các kịch bản "hạ nhiệt nhanh" của xung đột, khiến lực mua suy yếu.

Goldman Sachs nhận định, trong ngắn hạn, thị trường vàng thế giới có thể tiếp tục chịu áp lực nếu các nhà đầu tư bán tài sản thanh khoản để bổ sung dòng tiền. Tuy nhiên, nhu cầu mua từ các ngân hàng trung ương dự kiến duy trì mạnh trong năm 2026, với lượng mua trung bình khoảng 60 tấn mỗi tháng, giúp ổn định thị trường và tạo cơ hội phục hồi.

Nhìn dài hạn, Nicky Shiels – Trưởng bộ phận nghiên cứu và chiến lược kim loại tại MKS PAMP – dự báo, giá vàng sẽ lập đỉnh 5.800 USD/ounce vào cuối năm 2026, với mức trung bình khoảng 4.500 USD/ounce trong cả năm.

Các chuyên gia đều thống nhất rằng, mặc dù vàng giảm trong ngắn hạn, nhưng các yếu tố địa chính trị, cung – cầu và dòng vốn tổ chức sẽ tiếp tục định hình xu hướng, giúp vàng, bạc và bạch kim duy trì sức hấp dẫn dài hạn trong năm nay và cả thập kỷ tới.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.497 USD/ounce (tương đương khoảng 143,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 20/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,8 triệu đồng/lượng.

