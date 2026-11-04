Khách bị treo trên không 30 phút, nhận bồi thường cốc trà sữa

Sự việc xảy ra ngày 1/11 tại công viên giải trí Quốc Sắc Thiên Hương, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Khi đang vận hành, trò chơi bất ngờ dừng giữa không trung, khiến nhiều du khách bị treo lơ lửng. Một số người cho biết phải ở trong tình trạng này khoảng 30 phút trước khi được đưa xuống mặt đất an toàn.

Sau sự cố, điều khiến nhiều người không hài lòng là cách khu du lịch xử lý quyền lợi của khách. Theo phản ánh, đơn vị không hoàn lại tiền vé vui chơi trong ngày mà chỉ tặng mỗi người bị mắc kẹt một cốc trà sữa. Những du khách vừa trải qua khoảng thời gian chờ đợi trong lo lắng cho rằng cách bồi thường này chưa tương xứng với sự cố.

Du khách bị treo trên trò chơi cảm giác mạnh 30 phút. Ảnh: BJ News

Ngày 2/11, nhân viên khu du lịch Quốc Sắc Thiên Hương giải thích thiết bị dừng hoạt động do tốc độ gió tức thời tại hiện trường vượt ngưỡng an toàn, kích hoạt cơ chế bảo vệ của hệ thống. Khi đó, thiết bị tự động ngắt điện để phòng ngừa rủi ro.

Đại diện khu du lịch cho biết quá trình từ lúc trò chơi dừng đến khi toàn bộ du khách được đưa xuống an toàn kéo dài khoảng 20 phút, ít hơn khoảng 10 phút so với thời gian khách phản ánh. Đơn vị này không cung cấp thông tin cụ thể về khoản bồi thường cho những người bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, nhân viên Cục Văn hóa và Du lịch quận Ôn Giang xác nhận với truyền thông rằng cảm biến của thiết bị đã ghi nhận tốc độ gió tức thời vượt ngưỡng an toàn, khiến hệ thống tự động ngắt điện. Cơ quan này cho biết đây là cơ chế bảo vệ được kích hoạt để tránh rủi ro, không phải sự cố hỏng hóc máy móc.

Sau sự việc, khu du lịch tiến hành kiểm tra toàn diện thiết bị và cho trò chơi hoạt động trở lại trong ngày 2/11.

Trò chơi ghế bay ở công viên giải trí Quốc Sắc Thiên Hương. Ảnh: Kinliu

Tại Trung Quốc, nhiều trò chơi cảm giác mạnh từng xảy ra tai nạn nghiêm trọng, thậm chí khiến du khách thiệt mạng.

Ngày 3/5 tại công viên phiêu lưu Mã Lưu Nham, thành phố Hoa Dinh, tỉnh Tứ Xuyên, nữ du khách 16 tuổi tử vong khi tham gia trò xích đu thác nước. Với trò chơi này, người chơi được nhân viên cố định vào dây an toàn, sau đó đưa ra khỏi bục để đu qua khu vực thác nước.

Theo kết quả điều tra công bố ngày 31/10, nhân viên vận hành đã mở khóa an toàn quá sớm, khi thiết bị chưa vào đúng vị trí cho phép thả người chơi. Dây an toàn bị tuột khỏi móc nối, khiến cô gái rơi xuống, va vào vách đá bên dưới. Nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đến bệnh viện.

Cơ quan điều tra xác định thao tác sai của nhân viên là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn.

Tháng 1/2023, một du khách bị gãy chân khi chơi trò xích đu vách đá tại khu du lịch núi lửa Linh Nham, tỉnh Chiết Giang. Tháng 8/2024, sự cố tại hệ thống thảm cuốn tham quan trên cao ở khu du lịch thác Đức Thiên, tỉnh Quảng Tây, khiến một người tử vong và 60 người bị thương.