Giá vàng hôm nay 9/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận bảng giá vàng mới nhất của các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu… giá vàng SJC và giá vàng nhẫn tiếp tục đà tăng mạnh so với hôm qua. Trong đó, giá vàng SJC được các thương hiệu bán ra tăng mạnh đến 1,8 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC

Giá vàng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá mức 141 - 144 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào bán ra. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá ở mức 141– 144 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC của Bảo Tín Minh Châu đang được niêm yết ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC của Bảo Tín Mạnh Hải đang được niêm yết ở mức 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Phú Quý cũng đang được niêm yết ở mức 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại hệ thống PNJ có giá mua vào là 141 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 144 triệu đồng/lượng trên các khu vực chính như Hà Nội và TP.HCM.

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tăng mạnh. Ảnh minh họa: Bảo Tín Minh Châu

Giá vàng nhẫn

Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 4 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn được PNJ niêm yết ở mức 140 -143,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 141,2 – 145,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 141,2 – 145,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 141 - 144 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo báo Lao động, trên thị trường thế giới giá vàng hôm nay niêm yết quanh ngưỡng 4.341,3 USD/ounce, tăng 84,2 USD/ounce.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank: 1 USD = 26.410 VND, giá vàng thế giới tương đương 138,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 5,9 triệu đồng/lượng.

Trên VOV, giới phân tích cho biết, sự khác biệt trong diễn biến giá cũng phản ánh đặc thù của thị trường vàng Việt Nam, đặc biệt với vàng miếng SJC khi nguồn cung và các yếu tố tâm lý thị trường đã tác động lớn đến giá.

Vì vậy, nhà đầu tư không thể chỉ dựa vào biến động của giá vàng quốc tế để dự đoán xu hướng trong nước, mà cần theo dõi thêm tỷ giá, chính sách điều hành, chênh lệch giá mua - bán và diễn biến nhu cầu thực tế.