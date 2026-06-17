Giá vàng hôm nay 17/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji điều chỉnh thế nào?

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, vào lúc 9h23' ngày 17/6, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 149,8-151,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 149,7-151,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji không thay đổi so với kết phiên hôm qua, mua - bán ở mức 150-152 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 149,8-151,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 16/6, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng thêm khoảng 1,5 triệu đồng.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 16/6, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 149,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều ngày 16/6, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 149,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 148,7-151,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 1,2 triệu đồng ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, giá vàng thế giới không có cú bứt phá đáng kể, giao dịch quanh vùng giá 4.330-4.340 USD/ounce.

Tính tới 20h30 ngày 16/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.340 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.357 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 16/6 tăng 0,1% (tương đương tăng 5 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 138,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 16/6.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng thêm 30 USD (tương đương tăng 0,7%) khi mở cửa thị trường New York. Sức cầu bắt đáy gia tăng đã giúp giá vàng phục hồi mạnh. Lực mua bắt đáy tiếp tục đẩy giá vàng đi lên.

Giá vàng tăng trở lại trong bối cảnh giá dầu tiếp tục giảm sau khi Mỹ và Iran phát đi những tín hiệu tích cực hơn về một thỏa thuận hòa bình. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết thỏa thuận nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời mở đường cho 60 ngày đàm phán kỹ thuật để chấm dứt cuộc chiến, đã được các bên ký kết dưới hình thức điện tử.