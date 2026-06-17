Giá vàng tiếp tục tăng mạnh

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 149,8 - 151,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng hôm qua.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua và bán hiện chỉ còn 2 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua và giảm mạnh 3 triệu đồng/lượng so với thời điểm cao nhất của tuần trước. Việc biên độ giao dịch được thu hẹp phần nào giúp giảm rủi ro cho nhà đầu tư khi tham gia thị trường.

Giá vàng liên tục tăng trở lại sau khi giảm mạnh trước đó.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu... cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng SJC lên mốc 151,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng tăng tương ứng. Vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 149,7 - 151,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý ở mức 149,3 - 151,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết 150,3 - 151,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay đạt 4.341 USD/ounce, tăng 31 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương hơn 138 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn giá vàng thế giới hơn 13 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này tiếp tục cho thấy sự khác biệt giữa cung - cầu trong nước và diễn biến của thị trường quốc tế.

Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.175 đồng/USD, tăng 10 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.113 - 26.433 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở chiều mua vào nhưng tăng 10 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch phổ biến quanh mức 26.300 - 26.320 đồng/USD.