Quà Sư tử, Phượng hoàng trên TikTok giá bao nhiêu? Món quà đắt nhất là gì?

Người xem TikTok LIVE có thể gửi quà tặng ảo để thể hiện sự yêu thích với người tạo nội dung.

Trong một số phiên LIVE đông người xem trên TikTok, nhiều món quà như Sư tử hay Phượng hoàng liên tục xuất hiện, khiến không ít người tò mò rằng chúng thực sự có giá bao nhiêu tiền.

Một món quà trên TikTok được tính giá thế nào?

Để tặng quà trên TikTok LIVE, người dùng cần mua xu bằng tiền thật. Các món quà ảo có giá khác nhau, được tính bằng xu.

Khi xem LIVE, người dùng có thể tặng các món quà cho người đang phát LIVE, và số xu tương ứng sẽ được trừ đi.

Về phía người sáng tạo nội dung, nói một cách ngắn gọn thì họ thì không nhận được toàn bộ số tiền quy đổi từ quà của người xem mà TikTok sẽ giữ lại một phần, theo một số trang về mạng xã hội thì phần đó có thể là 10 - 20%.

Quà tặng hình thú dữ trên TikTok thường có giá trị cao. - Ảnh minh họa: TikTok.

Sư tử, Phượng hoàng giá bao nhiêu?

Giá xu trên TikTok thay đổi tùy thuộc vào gói mua, nền tảng, thuế, chương trình khuyến mãi…, nhưng thường thì được ước lượng là khoảng 300 đồng cho 1 xu.

Với mức quy đổi này, một số món quà trên TikTok có giá trị rất cao, như Báo (15.000 xu, là khoảng 4,5 triệu đồng), Hổ (15.999 - 22.000 xu, là gần 5 triệu đến 6,6 triệu đồng), Sư tử (29.999 - 39.999 xu, là khoảng 9 triệu - 12 triệu đồng), Phượng hoàng (25.999 - 41.999 xu, là gần 8 triệu đến hơn 12 triệu đồng)...

Một số mức giá không phải chỉ là một con số cố định vì ví dụ, Sư tử có thể có vài phiên bản.

Món quà đắt giá nhất là Tiktok Universe (34.999 - 60.999 xu tùy phiên bản, là khoảng 10,5 triệu đến 18,3 triệu đồng), theo trang Stream to Earn.

Những món quà có giá trị thấp hơn như mũ len, vòi voi, vương miện… thì có giá 199 - 299 xu (khoảng 60.000 - 90.000 đồng).

Một số món quà có giá trị cao trên TikTok. Ảnh: Stream to Earn.

Những món quà như trên đều là những khoản chi bằng tiền thật, vì vậy người dùng nên cân nhắc ngân sách trước khi mua xu và tặng quà để tránh chi tiêu thiếu kiểm soát.