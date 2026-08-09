iPhone 18 cận ngày ra mắt, iPhone 17 Pro Max bất ngờ giảm giá

Chỉ còn khoảng một tháng trước thời điểm Apple dự kiến ra mắt dòng iPhone 18, giá iPhone 17 Pro Max tại Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu giảm.

Khảo sát tại một số hệ thống bán lẻ điện thoại di động ngày 8/8 cho thấy giá iPhone 17 đang có xu hướng giảm. Không chỉ phiên bản tiêu chuẩn, các mẫu Pro và Pro Max cũng được điều chỉnh giảm vài triệu đồng.

Giá iPhone 17 giảm khoảng 1-1,7 triệu đồng tùy phiên bản. iPhone 17 Pro giảm khoảng 3-4,5 triệu đồng, trong khi iPhone 17 Pro Max giảm khoảng 3-4 triệu đồng.

Tại một số đại lý nhỏ hoặc trên các sàn thương mại điện tử, iPhone 17 có thể được bán thấp hơn khoảng 300.000-500.000 đồng nhờ các chương trình khuyến mại.

Hoàng Hà Mobile đang niêm yết giá iPhone 17 256GB là 23,49 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng. Bản 512GB có giá 30,49 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng.

iPhone 17 Pro 256GB có giá 30,99 triệu đồng, thấp hơn 4 triệu đồng so với giá niêm yết. Bản 512GB được bán với giá 37,99 triệu đồng, giảm 3,5 triệu đồng. Bản 1TB có giá 43,49 triệu đồng, giảm 4,5 triệu đồng.

Nhiều mẫu iPhone 17 giảm giá. Ảnh: D.Anh

iPhone 17 Pro Max 512GB hiện có giá 40,49 triệu đồng, giảm 4 triệu đồng; bản 1TB có giá 46,99 triệu đồng, cũng giảm 4 triệu đồng. Phiên bản dung lượng cao nhất 2TB còn 59,99 triệu đồng, thấp hơn 4 triệu đồng so với giá niêm yết.

Tại CellphoneS, iPhone 17 256GB có giá 23,99 triệu đồng, thấp hơn 1 triệu đồng so với mức niêm yết. Bản 512GB có giá 29,79 triệu đồng, giảm khoảng 1,7 triệu đồng.

iPhone 17 Pro 256GB được bán với giá 31,99 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng. Bản 512GB có giá 38,49 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng. Phiên bản iPhone 17 Pro 1TB có giá 44,99 triệu đồng.

iPhone 17 Pro Max 256GB có giá 34,99 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng. Bản 512GB giá 41,49 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng. Bản 1TB giá 47,99 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng. Phiên bản 2TB có giá 60,49 triệu đồng, giảm khoảng 3,5 triệu đồng.

Tại TopZone, iPhone 17 256GB hiện có giá 23,99 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng. iPhone 17 Pro Max 256GB được bán với giá 34,99 triệu đồng, thấp hơn 3 triệu đồng so với mức niêm yết.

Theo các hệ thống bán lẻ, iPhone 17 Pro Max vẫn là phiên bản được người dùng lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam. Trong đó, hai phiên bản dung lượng 256GB và 512GB có sức mua tốt hơn nhờ mức giá phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Dù đã được điều chỉnh, mức giảm của iPhone 17 vẫn khá khiêm tốn so với các thế hệ iPhone trước. Các hệ thống bán lẻ chủ yếu giảm khoảng 1-4,5 triệu đồng tùy phiên bản, nên giá bán thực tế vẫn chưa chênh lệch quá xa so với mức niêm yết.

Khi thế hệ iPhone mới chính thức ra mắt, giá iPhone 17 được dự báo sẽ tiếp tục được điều chỉnh. Tuy nhiên, mức giảm thực tế sẽ phụ thuộc vào nguồn hàng, nhu cầu thị trường và chính sách giá của từng hệ thống.