Một người Nghệ An trồng hàng nghìn cây "thẳng tắp ngút trời", gặp năm giá tốt, thương lái cân hết quả, thu tiền liền tay

Trồng cau lâu có tiền, khi có tiền lại dễ "trúng lớn"

Gia đình ông Chu Văn Bách (SN 1962, trú tại xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An) hiện sở hữu vườn cau lớn nhất tại địa phương với hàng ngàn cây đã cho thu hoạch quả.

Ông Bách trồng đủ loại cau từ, từ cây cau lùn đến cây cau bẹ cho trái 4 mùa quanh năm. Bên cạnh đó ông Bách còn ươm cây cau giống để cung cấp cho người dân có nhu cầu.

Hàng ngàn cây cau tạo nên khu vườn đẹp như trong chuyện cổ tích đang giúp ông Bách có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Vườn cau đẹp như trong chuyện cổ tích của gia đình lão nông Chu Văn Bách ở xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An. Nhờ vườn cau này, gia đình lão nông mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng. Ảnh: N.H

Lão nông “bén duyên” với cây cau từ hơn 10 năm trước, trong một chuyến đi chơi lên khu vực miền núi Nghệ An để thăm người thân. Tại đây, ông Bách thấy người dân trồng nhiều giống cau như cau lùn, cau bẹ. Đến mùa thu hoạch, thương lái vào tận vườn để mua cả buồng. Thương lái mua với số lượng lớn, bà con cân quả cau bán ngay tại vườn nhà, đếm tiền liền tay.

“Ngày đó, tôi thấy người dân bán hàng chục buồng cau ngay tại vườn, giá quả cau cũng rất cao nên quyết định tìm hiểu thêm về cách trồng loại cây này. Cây cau cũng dễ trồng, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc. Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở đây cũng tương đồng với quê mình nên tôi nghĩ mình có thể trồng được. Vì thế, ngay sau đó tôi mua 10 cây giống về trồng thử trong vườn nhà”, ông Bách chia sẻ về quyết định trồng cây cau của mình.

10 cây cau giống ban đầu phát triển tốt, chỉ sau 4 năm đã bắt đầu cho quả. Cây cau sinh trưởng tốt, sai quả, trái to và đều. Vợ chồng ông Bách tiếp tục nhân giống để mở rộng diện tích.

Ngoài bán quả cau, ông Bách ở xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An còn ươm cây cau giống để bán cho bà con trong vùng. Cây cau giống của ông Bách khỏe, phát triển nhanh nên bà con rất tin tưởng. Ảnh: N.H

“Hai vợ chồng cứ tự nhân giống rồi trồng trong vườn nhà. Cây cau cho quả nhiều, buồng nào cũng to nên thương lái tìm đến tận nơi để mua. Bên cạnh đó, vợ chồng tôi cũng nhân giống cây cau để bán cho người dân có nhu cầu. Bà con xa gần đều biết nên tìm tới mua”, ông Bách cho biết thêm.

Hiện tại, ông Bách có 300 cây cau lùn và 100 cây cau bẹ đã cho thu hoạch quả. Bên cạnh đó còn có hàng trăm cây cau chuẩn bị ra quả. Có năm, gia đình ông Bách thắng lớn khi giá quả cau tươi được thương lái thu mua 75.000 đồng đến 80.000 đồng/kg.

Cây cau giống được ông Bách bán với nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào kích cỡ, tuổi của cây. Trong đó, giống cau 4 mùa có giá khoảng 50.000 đồng/cây; cau lùn có giá từ 150.000 đến 1 triệu đồng/cây, tùy kích thước. Những cây cau lùn có dáng đẹp không chỉ được khách mua về trồng lấy quả mà còn được lựa chọn làm cây cảnh.

Thời gian tới, gia đình ông Bách tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây cau. Đồng thời hướng dẫn kỹ thuật để bà con trong vùng phát triển loại cây này. Ảnh: N.H

Ông Bách chia sẻ, cây cau thường được trồng khi hết mùa nắng. Vì thế, trước thời điểm này, khách đến hỏi mua cây giống rất nhiều nhưng ông Bách không bán vì chưa đúng mùa, trồng cây lúc đó sẽ khó phát triển.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, mô hình trồng cau lấy quả kết hợp ươm, bán cau giống của gia đình ông Chu Văn Bách cho thấy hiệu quả kinh tế cao tại địa phương.

Cây cau cũng có ưu điểm dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, khả năng chống chịu tốt trước điều kiện thời tiết bất lợi, qua đó giúp người dân giảm chi phí đầu tư và công chăm sóc.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tổ chức cho các hội viên tham quan, học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật ươm giống và chăm sóc để từng bước nhân rộng mô hình.