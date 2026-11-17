Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 17/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 17/11 tăng giá vàng miếng lên mức 137,7 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 17/11, giá vàng trong nước ngày 17/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 134,7 triệu đồng/lượng mua vào và 137,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 17/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 134,7 triệu đồng/lượng mua vào và 137,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 17/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 134,7 triệu đồng/lượng mua vào và 137,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 17/11, tăng cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 17/11, tăng giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 17/11, chủ yếu tăng ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 133,5 –137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 133,5 – 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 133,5 – 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 17/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 17/11 giữ ổn định với giá vàng giao ngay không thay đổi, ở mức 3.868 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 3.871 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới gần như không biến động, giữ dưới mốc 3.900 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, ông Jesse Colombo - Chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, nhà sáng lập BubbleBubble Report - cảnh báo, thị trường vàng thế giới đang đứng trước nguy cơ giảm sâu hơn. Nếu đồng USD tiếp tục tăng mạnh, giá vàng có thể mất thêm 400-500 USD/ounce trước khi tìm được vùng hỗ trợ đáng kể tiếp theo.

Theo Colombo, đồng USD mạnh lên, lãi suất tăng và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ đang gây sức ép lên giá vàng. Ông cho biết kim loại quý vẫn đang kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh 3.900 USD/ounce. Nếu vùng 3.900 USD/ounce bị xuyên thủng rõ ràng, giá vàng có thể giảm về khoảng 3.400-3.500 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước tăng nhẹ và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.868 USD/ounce (tương đương khoảng 120,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 17/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 16,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 17/11, giá vàng ngày 18/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.