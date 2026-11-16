Chốt giá vàng hôm nay ngày 16/11 tạm ngừng giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 16/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 16/11 giữ giá vàng miếng ở mức 137,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 16/11, giá vàng trong nước ngày 16/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 16/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 16/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,3 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 16/11, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/11, giữ ổn định giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 16/11, chủ yếu giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 133,5 –137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 133,3 – 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 133,3 – 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 16/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 16/11 giảm với giá vàng giao ngay giảm 16 USD/ounce, xuống mức 3.868 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 3.887 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá, tụt xa dưới mốc 3.900 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát thị trường vàng thế giới hàng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall tiếp tục nghiêng về kịch bản giảm giá sau khi vàng rơi xuống vùng mốc 3.800 USD/ounce.

Ông Daniel Pavilonis - Nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group - nhận định, xu hướng giá vàng đang nghiêng mạnh về chiều giảm. Nhà đầu tư mua vào khi giá phục hồi trong ngắn hạn có thể chịu thua lỗ nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy nhanh và tăng mạnh lãi suất. Ông Pavilonis cho rằng giá vàng có thể lùi về vùng 3.200 USD/ounce.

Theo Pavilonis, biểu đồ kỹ thuật của vàng đang phát tín hiệu tiêu cực. Đồng USD mạnh lên cũng gây thêm sức ép. Các yếu tố như hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương chưa đủ tạo lực đỡ rõ rệt cho giá vàng trong giai đoạn hiện nay.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.868 USD/ounce (tương đương khoảng 121,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 16/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 16,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 16/11, giá vàng ngày 17/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.