Giá vàng giảm sâu nhất từ đầu năm, người mua ở đỉnh lỗ tới 36 triệu đồng/lượng

Sáng 3-6, thị trường vàng trong nước tiếp tục đi xuống khi các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm giá bán.

Diễn biến này kéo giá vàng về mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay, đồng thời khiến nhiều nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao chịu khoản lỗ đáng kể.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154 triệu đồng/lượng mua vào và 157 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh mức 153,8 triệu đồng/lượng mua vào và 156,8 triệu đồng/lượng bán ra. Một số doanh nghiệp khác còn điều chỉnh giá bán vàng miếng và vàng nhẫn xuống thấp hơn, chỉ còn khoảng 156,5 triệu đồng/lượng.

Tính trong vòng một tuần qua, giá vàng trong nước đã giảm khoảng 3,7 triệu đồng/lượng. Nếu so với một tháng trước, mỗi lượng vàng mất hơn 10 triệu đồng giá trị.

Đáng chú ý, những người mua vàng ở vùng giá cao trong tháng trước hiện đang chịu thua lỗ lớn nếu bán ra ở thời điểm hiện tại. So với vùng đỉnh lịch sử trên 190 triệu đồng/lượng được thiết lập trước đó, giá vàng trong nước đã giảm khoảng 35-36 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm tiếp

Trên thị trường quốc tế, lúc 9 giờ sáng cùng ngày (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch ở mức 4.476 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce so với đầu ngày và tiếp tục đánh mất mốc tâm lý 4.500 USD/ounce.

Giá vàng thế giới suy yếu trong bối cảnh đồng USD duy trì sức mạnh và giá dầu thô tăng trở lại. Hiện dầu Brent giao dịch quanh mức 96,9 USD/thùng, tăng hơn 1% so với phiên trước. Chỉ số USD Index (DXY) cũng duy trì trên ngưỡng 92 điểm, tạo áp lực lên kim loại quý.

Dù xu hướng ngắn hạn vẫn còn nhiều biến động, giới phân tích cho rằng vàng tiếp tục nhận được lực đỡ quan trọng từ nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương.

Trong báo cáo thường niên về vai trò quốc tế của đồng euro, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết dù tốc độ mua vàng của các ngân hàng trung ương đã chậm lại trong năm qua, lượng nắm giữ vẫn đủ lớn để đưa vàng vượt trái phiếu kho bạc Mỹ, trở thành tài sản dự trữ chiếm tỉ trọng cao nhất trên phạm vi toàn cầu.

Theo các chuyên gia, vàng hiện chiếm khoảng 27% tổng dự trữ toàn cầu vào cuối năm. Trước đó, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết các ngân hàng trung ương đã bổ sung thêm 863 tấn vàng vào kho dự trữ chính thức trong năm 2025. Dù thấp hơn mức trên 1.000 tấn của ba năm trước đó, đây vẫn là lượng mua rất lớn trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn.

ECB cũng nhận định ngoài vai trò đa dạng hóa danh mục dự trữ, nhiều ngân hàng trung ương đang xem vàng như công cụ phòng ngừa các rủi ro địa chính trị và biến động trên thị trường tài chính quốc tế.

Trong ngắn hạn, giá vàng vẫn có thể tiếp tục dao động mạnh theo diễn biến của lãi suất, đồng USD và căng thẳng địa chính trị. Tuy nhiên, nhu cầu tích lũy vàng của các ngân hàng trung ương được kỳ vọng sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với thị trường kim loại quý trong dài hạn.

Nguồn: Công ty SJC