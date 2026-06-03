Giá xăng dầu hôm nay 3/6: Dầu thế giới tiếp đà tăng, trong nước sắp điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 2/6 tiếp đà đi lên, đắt hơn 1% sau khi tăng mạnh ở phiên đầu tuần.

Kết thúc phiên giao dịch 2/6, giá dầu Brent tăng 1,07%, lên mức 96 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 1,7%, chốt phiên ở mức 93,76 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (3/6), giá dầu WTI của Mỹ tiếp tục đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h35' ngày 3/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 96 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI lên mức 95,76 USD/thùng, tăng 2,13% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi lên trong phiên giao dịch 2/6, trong bối cảnh thị trường chờ đợi diễn biến mới liên quan đến cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ.

Truyền thông Iran cho hay, Tehran đang nghiên cứu đề xuất thỏa thuận với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột, nhưng chưa liên lạc với Washington trong vài ngày gần đây.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán vẫn diễn ra liên tục.

Ông Donald Trump nói với ABC News rằng hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz trong tuần tới.

Ảnh: Tuấn Hùng

Theo các nhà phân tích, thị trường đang tập trung vào bất kỳ tiến triển hay trở ngại cụ thể trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, đặc biệt liên quan đến eo biển Hormuz, cũng như các hoạt động vận chuyển tàu chở dầu thực tế qua tuyến đường thủy này.

Tại hội nghị các lãnh đạo ngành vận tải biển diễn ra ở Athens (Hy Lạp) vào ngày 1/6, nhiều doanh nghiệp cho rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng cần đưa ra những quy định cụ thể và rõ ràng để các tàu có thể nối lại hoạt động bình thường qua eo biển Hormuz.

Kể từ khi chiến sự bùng phát, Iran gần như đã ngăn chặn phần lớn tàu thuyền không phải của nước này ra vào Vịnh Ba Tư, làm gián đoạn khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, đẩy giá năng lượng tăng hơn 50%. Trong khi Mỹ cũng duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (4/6).

Từ 1/6, các loại xăng khoáng truyền thống chính thức dừng lưu hành trên thị trường. Người tiêu dùng chỉ còn hai lựa chọn là xăng E5 và E10.

Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và quyền lợi người tiêu dùng.

Giá xăng sinh học đang rẻ hơn xăng khoáng. Cụ thể, sau quyết định điều hành giá xăng dầu chiều 28/5 của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã điều chỉnh giá xăng E10 RON95-V giảm 1.390 đồng/lít, xuống còn 24.560 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-III chỉ còn 23.660 đồng/lít, thấp hơn 494 đồng/lít so với xăng RON95-III khoáng.

Xăng E5 RON92 có giá không cao hơn 23.258 đồng/lít, giảm 1.082 đồng/lít và thấp hơn xăng RON95-III 896 đồng/lít.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng dầu bán lẻ tại Việt Nam hiện thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực và các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.