Chốt giá vàng hôm nay ngày 1/5 đột ngột giảm cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 1/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 1/5 giữ giá vàng miếng ở mức 166 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 1/5, giá vàng trong nước ngày 1/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 1/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 1/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 1/5, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 1/5, giữ ổn định giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 1/5, chủ yếu giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 163 –166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 163 – 166 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 1/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 1/5 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 45 USD/ounce, xuống mức 4.590 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.634 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại đảo chiều giảm giá, xuống dưới mốc 4.600 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới khi cùng lúc chịu tác động từ nhiều yếu tố trái chiều, bao gồm lãi suất, địa chính trị và xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu.

Ông Christopher Wong – Chuyên gia chiến lược tại Oversea-Chinese Banking Corp – cho rằng, môi trường hiện tại đòi hỏi sự thận trọng với giá vàng nếu giá dầu chưa hạ nhiệt, dù triển vọng trung hạn vẫn được nâng đỡ bởi nhu cầu tích trữ từ các ngân hàng trung ương.

Về dài hạn, nhiều tổ chức tài chính quốc tế vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với vàng, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng "phi USD hóa" ngày càng rõ nét.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.590 USD/ounce (tương đương khoảng 146 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 1/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 1/5, giá vàng ngày 2/5 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.