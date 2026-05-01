Người dân xếp hàng "ken đặc" để vào thăm thuỷ cung tại trung tâm thương mại lớn nhất Hà Nội

Hôm nay (1/5) người dân cả nước bước vào ngày nghỉ thứ 2 trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày. Ghi nhận của PV Dân Việt tại một trong những trung tâm thương mại lớn nhất của Hà Nội, bắt đầu từ sáng, hàng nghìn người dân đã đổ về Lotte Mall Tây Hồ để vui chơi.

Tại khu vực xếp hàng mua vé vào thăm quan khu Lotte Word Aquarium, lượng người ken đặc, hàng trăm người nối đuôi xếp hàng chờ mua vé.

Chị Hà Thị Dung (Ba Đình, Hà Nội) cho hay: "Năm nay gia đình chọn ở lại Hà Nội, biết là đến những trung tâm thương mại rất đông nhưng vì các con thích nên chúng tôi đến xếp hàng từ sớm để cho các con vào thuỷ cung chơi".

Chị Hoàng Thị Giang (Phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Cả gia đình tôi định đi thuỷ cung xong sẽ ăn luôn trưa ở trong này, tuy nhiên tình hình người dân xếp hàng thế này đông quá nên chúng tôi sẽ đi loanh quanh rồi chờ đến giờ ăn trưa".

Thời tiết hôm nay cũng khá mát mẻ nên càng về trưa, chiều lượng người đổ về trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ ngày một đông.

Tại các khu vui chơi dành cho trẻ em cxung trật kín các em nhỏ đến vui chơi giải trí. "Nhiều người không đi du lịch hay về quê sẽ chọn các cho các con đến trung tâm thương mại, nên những ngày này thường rất là đông", Anh Trịnh Hoàng Sơn (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Từ khoảng 11h trưa, lượng khách bắt đầu tăng mạnh. Khu vực sảnh chính, các gian hàng thời trang, siêu thị tổng hợp và khu vui chơi trẻ em luôn trong tình trạng đông kín người.

Càng về trưa và chiều, lượng người đến vui chơi ngày một đông.

Các thang máy đều kín mít người dân lên xuống.

Tại khu ẩm thực, hầu hết các nhà hàng đều kín bàn. Nhiều gia đình phải chờ từ 20–40 phút mới có chỗ ngồi.

Một số quán ăn thông báo hết bàn từ sớm hoặc tạm ngừng nhận khách để đảm bảo phục vụ.

Không chỉ khu ăn uống, các khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim cũng trong tình trạng kín chỗ. Nhiều phụ huynh cho biết phải xếp hàng lấy vé hoặc chờ suất chơi tiếp theo cho con em mình.