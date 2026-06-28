Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 11,9% trong 6 tháng cuối năm

Nội dung nêu tại Nghị quyết 168 ngày 27/6 về cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại, nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo báo cáo của các bộ, địa phương, GDP cả năm nay dự kiến tăng 8,7%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm hai con số (10%), mức tăng GDP 6 tháng cuối năm được Chính phủ đặt ra là 11,9%. Cũng theo kịch bản này, một số ngành, phân ngành có mục tiêu tăng trưởng cao gồm sản xuất điện (16,9%), xây dựng (17,6%), lưu trú - ăn uống (17,3%).

Tính theo địa bàn, kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm của hai đầu tàu kinh tế TP HCM và Hà Nội lần lượt ở mức 10,2% và 11%, tăng 1,73% và 3,13% so với mức tăng GRDP ước đạt sáu tháng đầu năm. Các tỉnh, thành đặt mục tiêu tăng trưởng cao nửa cuối năm nay còn gồm Hải Phòng và Quảng Ninh (13%), Bắc Ninh (12,5%), Hưng Yên (11,5%), Đà Nẵng (11,22%)...

Cụm cảng Lạch Huyện, Hải Phòng, ngày 20/1/2025. Ảnh Lê Tân

Nhà điều hành nhìn nhận việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên còn nhiều khó khăn, trong bối cảnh tình hình thế giới, đặc biệt là xung đột Trung Đông tác động không nhỏ đến kinh tế trong nước nửa đầu năm.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, tỉnh thành đổi mới tư duy, cách làm, đặt quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản cập nhật.

Theo đó, các địa phương đã hoàn thành mục tiêu sáu tháng đầu năm, tiếp tục phấn đấu đạt mức cao hơn. Tỉnh, thành chưa đạt thì phải quyết tâm hoàn thành, nhất là Hà Nội, TP HCM và các địa phương trong vai trò động lực tăng trưởng.

Về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính phải điều hành chính sách mở rộng hợp lý, trong đó khẩn trương trình Chính phủ điều chỉnh linh hoạt một số quy định về thuế xăng dầu, nhiên liệu bay phù hợp với diễn biến giá thế giới trong tháng này. Các nội dung khác Bộ này cần trình gồm phân bổ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025, số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, bảo đảm nguồn thực hiện tăng lương cơ sở từ 1/7.

Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung nguồn lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch được giao. Kịch bản giải ngân cần được xây dựng chi tiết theo từng tuần, tháng, quý, làm cơ sở cảnh báo sớm và điều hành kịp thời.

Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, kiểm soát lạm phát. Chất lượng tín dụng cần được nâng cao, hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế và các dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Ngoài ra, thị trường bất động sản cần được phát triển lành mạnh. Các địa phương Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình... chủ động rà soát, xác định nhu cầu nhà ở cho thuê theo phân khúc, làm cơ sở quy hoạch và phân bổ nguồn lực.