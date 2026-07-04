Ninh Bình chi gần 9 tỷ đồng thuê dịch vụ trông coi, bảo quản cơ sở nhà, đất dôi dư

UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 2244/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thuê dịch vụ trông coi, bảo quản tài sản và vệ sinh môi trường các cơ sở nhà, đất dôi dư, chờ xử lý trong năm 2026.

Ninh Bình chi gần 9 tỷ đồng để bảo quản tài sản công

Theo quyết định này, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình được giao làm đơn vị đứng ra thuê dịch vụ.

Sáp nhập Hà Nam, Nam Định cũ, tỉnh Ninh Bình mới, hiện có 129 đơn vị hành chính cấp xã gồm 97 xã và 32 phường. Ảnh: Vũ Thượng

Phạm vi thực hiện bao gồm các dịch vụ trông coi, bảo quản tài sản và đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ sở nhà, đất dôi dư, đang trong diện chờ xử lý trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình.

Tổng kinh phí dự kiến cho hoạt động này là gần 9 tỷ đồng, được bố trí hoàn toàn từ nguồn ngân sách nhà nước. Thời gian triển khai thực hiện trong năm 2026.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm đề xuất khối lượng nhiệm vụ cần triển khai; bảo đảm tính chính xác của các nội dung công việc và dự toán kinh phí để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tòa nhà Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định cũ hiện để không. Ảnh: TH

Đồng thời, căn cứ vào nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật hiện hành.

Còn hơn 400 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý

Liên quan đến công tác quản lý tài sản công, Báo cáo số 4293/UBND-VP5 của UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, thời gian qua địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai lập và thực hiện phương án khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Sở Tài nguyên và môi Trường tỉnh Nam Định cũ. Ảnh: TH

Việc xử lý này nhằm kịp thời đưa tài sản công vào khai thác hoặc xử lý theo đúng quy định, quyết không để xảy ra tình trạng bỏ sót cơ sở nhà, đất, dẫn đến hư hỏng, xuống cấp, lấn chiếm, gây thất thoát và lãng phí.

Trong đó, tỉnh Ninh Bình đặc biệt ưu tiên bố trí các cơ sở nhà, đất này cho các mục đích công cộng như: Y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, quốc phòng và an ninh.

Trước đó, tỉnh Ninh Bình thành lập Tổ công tác liên ngành nhằm hướng dẫn, đôn đốc thực hiện phương án khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn. Ảnh: TH

Như vậy, tính đến cuối tháng 6/2026, toàn tỉnh Ninh Bình vẫn còn 420 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được giao nhiệm vụ quản lý nhưng chưa xử lý dứt điểm. Việc chi ngân sách để thuê dịch vụ trông coi được xem là giải pháp tình thế cần thiết để bảo vệ tài sản công trong thời gian chờ phương án xử lý cuối cùng.