Chiêu trò lập trang trại rau má 46 ha làm 'mồi nhử' để lừa đảo nghìn tỷ của Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang (SN 1988; trú tại phường Yên Hoà, Hà Nội) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ điều tra từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội, vào tháng 10/2020, Mai Hà Trang chỉ bỏ ra số tiền vỏn vẹn 10 triệu đồng để mua lại một doanh nghiệp cũ mang tên Công ty CP xây dựng và kinh doanh Hoàng Long, sau đó đổi tên thành Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV.

Đến ngày 24/3/2022, Trang thực hiện chiêu trò điều chỉnh tăng vốn điều lệ của công ty này lên con số khổng lồ: 200 tỷ đồng. Trong đó, Trang ôm trọn vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và điều hành mọi hoạt động.

Đáng chú ý, dù công bố số vốn điều lệ "khủng" để tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp tầm cỡ, nhưng trên thực tế, cả Trang và các thành viên cổ đông đều không hề góp một đồng tiền thật nào vào công ty. Việc "thổi phồng" con số 200 tỷ này chỉ là chiếc vỏ bọc hào nhoáng giúp Mai Hà Trang dễ dàng tạo niềm tin, thực hiện mưu đồ huy động vốn từ các nhà đầu tư nhẹ dạ.

Đối tượng Mai Hà Trang tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Để tạo dựng một "bệ phóng" lừa đảo tinh vi, Trang tiếp tục thành lập thêm 6 công ty con khác để tạo thành một hệ sinh thái gọi là "CCV Group", bao gồm: Công ty CP đầu tư phát triển CCV Group; Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ nông sản sạch Greenup; Công ty CP vua rau má; Công ty CP CCVG Pharma; Công ty CP Xuất nhập khẩu CCVG; Công ty CP Bất động sản CCV Land.

Dù tên gọi rất hoành tráng bao phủ từ nông nghiệp, dược phẩm đến bất động sản, nhưng thực chất các công ty này hầu như không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào sinh ra lợi nhuận và nhanh chóng phải "chết yểu", dừng hoạt động sau một thời gian ngắn.

Từ tháng 01/2021 đến tháng 3/2023, hệ sinh thái CCV Group bắt đầu tung vòi bạch tuộc gọi vốn dưới hình thức kêu gọi hợp tác kinh doanh với cam kết trả lãi suất cao ngất ngưởng, dao động từ 3% đến 7%/tháng (tương đương 36% - 84%/năm).

Để các nhà đầu tư sập bẫy, CCV Group liên tục mở các văn phòng đại diện quy mô tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng và tổ chức hàng loạt cuộc hội thảo rầm rộ. Chúng quảng bá thông tin, hình ảnh về việc đang đầu tư phát triển siêu dự án trồng rau má tại tỉnh Tây Ninh (trước đây là tỉnh Long An), sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm từ rau má và chuỗi đồ uống Greenup sẽ phủ sóng toàn quốc với lợi nhuận vượt trội.

Tinh vi hơn, Trang còn cho lập văn phòng đại diện tại tỉnh Tây Ninh và thuê 46 ha đất để trồng rau má làm "mồi nhử". Rất nhiều đoàn nhà đầu tư đã được công ty tổ chức đưa đi tham quan trang trại này để tận mắt chứng kiến và "xuống tiền".

Tin vào những lời đường mật và cam kết lãi suất khủng, hàng nghìn nhà đầu tư đã sập bẫy. Cơ quan công an xác định, các nạn nhân đã ký tổng cộng 2.784 hợp đồng góp vốn với CCV Group, nộp vào cho Mai Hà Trang tổng số tiền lên tới 1.038 tỷ đồng.

Sau khi ôm trọn số tiền nghìn tỷ, nữ chủ tịch này chỉ trích ra một phần rất nhỏ (khoảng 10 tỷ đồng) để duy trì hoạt động lấy lệ cho dự án trồng rau má tại Tây Ninh. Toàn bộ số tiền khổng lồ còn lại, Trang dùng theo mô hình ponzi: lấy tiền của người sau trả gốc và lãi hàng tháng cho người trước, chi tiền hoa hồng "khủng" cho các đại lý, văn phòng đại diện nhằm kích thích dòng dòng tiền và phần lớn còn lại ném vào mục đích cá nhân như mua bất động sản và chi tiêu xa xỉ.

Đến tháng 4/2023, dòng tiền đứt gãy, công ty CCV chính thức đổ bể và hoàn toàn không còn khả năng thanh toán tiền lợi nhuận cam kết. Hàng ngàn nhà đầu tư lâm vào cảnh trắng tay, làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đang tiếp tục khẩn trương củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm đối tượng và các mắt xích liên quan theo quy định của pháp luật.