Giá dầu, vàng bạc đảo chiều chờ tín hiệu về Mỹ - Iran

Giá vàng và dầu đồng loạt giảm

Theo Reuters, trong phiên giao dịch hôm nay (21/4), giá vàng giao ngay giảm 0,2% còn 4.807,91 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 6 đi ngang ở mức 4.827,30 USD/ounce. Giá vàng kéo dài phiên giảm sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 13/4 trong phiên trước.

Đồng USD tăng giá khiến vàng - tài sản được định giá bằng bạc xanh - trở nên đắt đỏ hơn với người nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó gây áp lực lên nhu cầu mua vào.

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi khả năng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có tiếp tục diễn ra tại Islamabad (Pakistan) hay không, cũng như việc gia hạn lệnh ngừng bắn. Nếu đạt tiến triển, rủi ro địa chính trị có thể hạ nhiệt, giá dầu giảm và làm giảm nhu cầu trú ẩn ở vàng.

Một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran cân nhắc tham dự các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ tại Pakistan, sau những động thái của Islamabad nhằm tháo gỡ thế bế tắc liên quan lệnh phong tỏa cảng biển Iran do Mỹ áp đặt.

Giá vàng đã giảm khoảng 8% kể từ khi Mỹ và Israel mở các cuộc tấn công vào Iran cuối tháng 2.

Bạc giao ngay giảm 0,6% xuống 79,40 USD/ounce. Bạch kim giảm 0,7% còn 2.074 USD/ounce và palladium tăng 0,3% lên 1.556,16 USD/ounce.

Trên thị trường năng lượng, dầu thô giảm giá khi nhà đầu tư kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran có thể giúp nguồn cung từ Trung Đông bớt gián đoạn.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 54 cent (0,6%) xuống 94,94 USD/thùng. Dầu WTI giao tháng 5 giảm 1,11 USD (1,2%) còn 88,50 USD/thùng. Hợp đồng WTI tháng 6 - có thanh khoản cao hơn - giảm 76 cent (0,9%) xuống 86,66 USD/thùng.

Phiên trước đó, cả hai loại dầu đều tăng vọt khi Iran tiếp tục đóng eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu chiến lược của thế giới và Mỹ bắt giữ một tàu hàng của Iran. Brent đã tăng 5,6%, còn WTI tăng tới 6,9% trong ngày 20/4.

Dù vậy, thị trường hiện đặt cược rằng các cuộc thương lượng trong tuần này có thể dẫn tới gia hạn ngừng bắn hoặc một thỏa thuận rộng hơn, qua đó giúp hạ nhiệt nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Chứng khoán châu Á phục hồi

Trên thị trường tài chính, chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh sáng 21/4 nhờ kỳ vọng đàm phán và làn sóng lạc quan mới với cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm liên quan trí tuệ nhân tạo (AI).

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản tăng 0,9%. Kospi của Hàn Quốc tăng 2,1%, lập mức cao kỷ lục mới, lần đầu tiên kể từ khi xung đột Iran nổ ra. Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,2%.

Hợp đồng tương lai S&P 500 e-mini của Mỹ tăng nhẹ 0,1%. Trong phiên trước, chỉ số S&P 500 giảm 0,2% do lo ngại thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có thể đổ vỡ. Nasdaq Composite chấm dứt chuỗi tăng 13 phiên liên tiếp, dài nhất hơn ba thập kỷ.

Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 tiền tệ chủ chốt - đứng ở 98,08 điểm, gần giữa biên độ dao động của tuần qua. Tỷ giá euro ở mức 1,1782 USD/EUR, bảng Anh giao dịch 1,35225 USD/GBP. Đồng AUD - đồng tiền thường nhạy cảm với tâm lý rủi ro - giảm 0,1% xuống 0,7171 USD.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,8 điểm cơ bản, lên 4,256%.

Giới đầu tư toàn cầu hiện theo dõi sát ba biến số lớn gồm tiến trình đàm phán Mỹ - Iran, biến động nguồn cung dầu tại Trung Đông và phiên điều trần của ông Kevin Warsh - ứng viên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Nếu căng thẳng địa chính trị dịu xuống, vàng và dầu có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Ngược lại, bất kỳ dấu hiệu đổ vỡ nào trong đàm phán đều có thể khiến thị trường biến động mạnh trở lại.