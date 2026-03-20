Chỉ đạo "nóng" về đối tượng được mua nhà ở xã hội: Tin vui cho người độc thân thu nhập 25 triệu, vợ chồng 50 triệu

Sáng 20/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, nghe báo cáo, cho ý kiến về các chính sách nhà ở xã hội và các vấn đề liên quan.

Cùng dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2024/NĐ-CP theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng mức thu nhập.

Cụ thể là, người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng không quá 25 triệu đồng; người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng không quá 35 triệu đồng.

Trường hợp người đã kết hôn thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng không quá 50 triệu đồng.

Cùng với đó, mở rộng chính sách, khuyến khích các địa phương, tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho thuê theo quy hoạch, đối tượng thuê là công nhân, người lao động.

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an xây dựng thủ tục xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội qua ứng dụng VNeID để đơn giản, thuận lợi hơn với người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, nghiêm cấm, có chế tài xử lý các cá nhân, tổ chức lợi dụng chính sách để trục lợi, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định liên quan khống chế giá nhà ở xã hội và lợi nhuận định mức. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội cho cán bộ, công nhân, người lao động.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng căn cứ các ý kiến tại cuộc họp và tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân, doanh nghiệp, đối tượng tác động, các chuyên gia… để tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, tiếp tục hoàn thiện chính sách, triển khai nhanh theo trình tự rút gọn, Bộ Tư pháp thẩm định, các cơ quan trình Chính phủ trước ngày 25/3.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hệ thống thể chế, chính sách về phát triển nhà ở xã hội tiếp tục được hoàn thiện một bước quan trọng, ngày càng đồng bộ, thuận lợi, linh hoạt, sát thực tiễn, bao gồm 1 luật, 1 nghị quyết thí điểm của Quốc hội, 5 nghị định của Chính phủ, 1 nghị quyết của Chính phủ xử lý khó khăn, vướng mắc và 3 thông tư của Bộ trưởng Xây dựng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ phân khúc nhà ở xã hội trong thời gian qua, cũng như giai đoạn tới. Tại Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận, chỉ đạo: Bộ Xây dựng nghiên cứu theo hướng xây dựng cơ chế, chính sách để mở rộng phạm vi đối tượng mua nhà ở xã hội (nghiên cứu mở rộng đối tượng có thu nhập 25-30 triệu đồng/tháng) để tránh chồng chéo, bảo đảm khả thi. Đồng thời, lấy ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương và đăng tải lên cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi của người dân, các doanh nghiệp, các hiệp hội. Nếu mở rộng mức thu nhập thì tập trung nghiên cứu sửa ngay các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.Cơ quan soạn thảo đề xuất sửa điều kiện về thu nhập được hưởng chính sách hỗ trợ mua loại nhà ở này. Cụ thể, Bộ Xây dựng muốn nâng mức trần thu nhập với cá nhân (chưa kết hôn hoặc được xác nhận độc thân) mua nhà xã hội lên bình quân tối đa 25 triệu đồng một tháng. Mức này cao hơn 25% so với ngưỡng trần 20 triệu đồng một tháng được áp dụng từ tháng 10/2025.Với trường hợp đã kết hôn, Bộ đề xuất tổng thu nhập hàng tháng của người đứng đơn và vợ (hoặc chồng) tối đa 50 triệu một tháng, cao hơn 10 triệu so với hiện nay.