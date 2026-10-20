Chân dung 5 nữ doanh nhân Việt Nam quyền lực nhất châu Á 2026

Đó là: Phó Chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương, CEO Vinamilk Mai Kiều Liên, CEO Viettel Global Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp và Chủ tịch AgriS Đặng Huỳnh Ức My.

Phó Chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương

Bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Vingroup - lần đầu góp mặt trong danh sách nhưng đã được xếp ở vị trí thứ 37, thứ hạng cao nhất trong số các “nữ tướng” đến từ Việt Nam.

Bà Phạm Thu Hương là một trong những nữ lãnh đạo quyền lực và kín tiếng nhất trong giới doanh nhân Việt Nam. Theo giới thiệu của Fortune, bà Phạm Thu Hương cùng chồng là tỷ phú Phạm Nhật, góp phần xây dựng Vingroup, công ty tư nhân lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup. (Ảnh: Fortune).

Sinh năm 1969 tại Hà Nội, bà Phạm Thu Hương thuộc thế hệ sinh viên ưu tú được cử sang Liên Xô (cũ) du học và tốt nghiệp Cử nhân Luật Quốc tế. Sau khi theo học luật quốc tế tại đây, bà Hương làm việc cùng Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng trong lĩnh vực kinh doanh mì ăn liền của ông tại Ukraine.

Bà Phạm Thu Hương từng giữ chức Chủ tịch GSM, đơn vị vận hành dịch vụ gọi xe điện Green SM, trước khi rời vị trí này vào tháng 9/2026. Ngoài ra, bà Hương cũng là người đồng sáng lập giải thưởng khoa học VinFuture trị giá 100 triệu USD.

Vingroup hiện là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực như bất động sản, công nghiệp, dịch vụ, du lịch và các giải pháp di chuyển xanh. Tập đoàn phát triển hệ sinh thái với nhiều thương hiệu, trong đó có Vinhomes trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, VinFast trong lĩnh vực xe điện và Xanh SM trong lĩnh vực vận tải bằng xe điện.

CEO Vinamilk Mai Kiều Liên

Ở vị trí thứ 71, CEO Vinamilk Mai Kiều Liên đã tăng 2 bậc so với năm 2025 và tăng 4 bậc so với năm 2024. Đây cũng là lần thứ ba bà Mai Kiều Liên được Fortune vinh danh trong danh sách này.

CEO Vinamilk Mai Kiều Liên ở vị trí thứ 71 trong danh sách của Fortune. (Ảnh: Fortune)

Theo Tạp chí Fortune, doanh nhân Mai Kiều Liên sinh ra tại Pháp và được đào tạo ở Liên Xô. Bà gia nhập Vinamilk, công ty sữa hàng đầu Việt Nam, với vị trí kỹ sư vào năm 1976, thăng tiến lên chức Phó giám đốc và sau đó trở thành một trong những CEO có thời gian điều hành lâu nhất tại Việt Nam. Bà Mai Kiều Liên chính thức đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc (CEO) của Vinamilk năm 2992.

Dưới sự dẫn dắt của bà, Vinamilk đã vượt qua giai đoạn khó khăn thời kỳ đổi mới, cổ phần hóa thành công vào năm 2003 và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM năm 2006. Hiện Vinamilk là doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống niêm yết lớn nhất Việt Nam, với vốn hóa 4,9 tỷ USD. Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của công ty tăng 25% và đã có mặt tại 65 thị trường trên toàn cầu.

CEO Viettel Global Nguyễn Thị Hoa

Bà Nguyễn Thị Hoa - CEO Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global) - năm thứ hai liên tiếp góp mặt trong 100 người phụ nữ quyền lực nhất châu Á với vị trí 84, tăng 6 bậc so với năm ngoái.

Bà Nguyễn Thị Hoa đảm nhiệm chức vụ CEO Viettel Global từ tháng 2/2025 và là phụ nữ đầu tiên lãnh đạo mảng đầu tư của tập đoàn viễn thông lớn nhất Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hoa, CEO Viettel Global, là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo mảng đầu tư của tập đoàn. (Ảnh: Fortune)

Dưới sự điều hành của bà Hoa, doanh nghiệp ghi nhận những kết quả kỷ lục, với doanh thu năm 2025 đạt 1,7 tỷ USD (tăng 25%), trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 440 triệu USD (tăng 57%). Viettel Global dẫn đầu thị phần viễn thông tại 7/10 thị trường truyền thống, phục vụ gần 90 triệu khách hàng quốc tế.

Chủ tịch HĐQT FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp

Năm nay là năm đầu tiên bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch HĐQT FPT Retail, góp mặt trong danh sách phụ nữ quyền lực nhất châu Á, với thứ hạng 90.

Chủ tịch HĐQT FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp lần đầu có mặt trong danh sách phụ nữ quyền lực nhất châu Á. (Ảnh: Fortune)

Bà Nguyễn Bạch Diệp gia nhập FPT, tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam, năm 1994 với tư cách thực tập sinh không lương. Từng bước, bà đã thăng tiến lên nhiều vị trí cao hơn. Năm 2012, bà Nguyễn Bạch Điệp chính thức sáng lập FPT Retail. FPT Retail vận hành chuỗi FPT Shop, chuyên kinh doanh điện thoại, máy tính và thiết bị công nghệ, đồng thời phát triển chuỗi nhà thuốc Long Châu.

Bà Điệp cũng góp phần đưa chuỗi nhà thuốc Long Châu trở thành động lực tăng trưởng chính của tập đoàn, với mức đóng góp gần 70% doanh thu của FPT Retail trong năm 2025.

Chủ tịch HĐQT TTC AgriS Đặng Huỳnh Ức My

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS), cũng là nữ doanh nhân đáng chú ý trong danh sách năm nay. Đây là năm thứ 2 bà Ức My được Fortune vinh danh và đang được xếp ở vị trí thứ 95. Theo Fortune, trước khi nối nghiệp điều hành doanh nghiệp của gia đình, bà Ức My từng mơ ước trở thành giáo viên.

Vào tháng 7/2024, nữ doanh nhân chính thức kế nhiệm mẹ mình, bà Huỳnh Bích Ngọc, để giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT TTC AgriS. (Ảnh: Fortune)

Trong quá trình lãnh đạo, bà Đặng Huỳnh Ức My đã thúc đẩy công ty mía đường lớn nhất Việt Nam chuyển hướng sang nông nghiệp tuần hoàn và canh tác thông minh. Doanh thu năm tài chính 2026 đạt 26,9 nghìn tỷ đồng (1 tỷ USD) vượt dự báo nhưng giảm 6% do giá đường giảm; lợi nhuận sau thuế không thay đổi.

Tháng 9/2026, bà Đặng Huỳnh Ức My khai trương Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu AgriS tại Singapore, hướng tới mục tiêu đạt doanh thu 60 nghìn tỷ đồng (khoảng 2,3 tỷ USD) vào năm 2030.