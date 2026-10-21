Giá xăng dầu hôm nay 21/10: Thế giới ở mức cao, trong nước chiều mai điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 20/10 được điều chỉnh giảm nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Chốt phiên giao dịch 20/10, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 0,69%, xuống 108,8 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI hạ 0,72%, về mức 97,82 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (21/10), giá dầu WTI đảo chiều đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h16' ngày 21/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 108,8 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 98,13 USD/thùng, tăng 0,32% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên 20/10 sau thông tin Mỹ và Iran được cho là đã đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh, giúp giảm bớt những lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Hãng tin Nournews của Iran cho hay, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã thảo luận về vai trò trung gian hòa giải và tình hình khu vực trong cuộc gặp với người đứng đầu quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir tại Tehran, vào ngày 20/10.

Những nỗ lực làm trung gian hòa giải của Pakistan từng giúp Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình tạm thời được ký kết vào tháng 6 vừa qua. Song thỏa thuận này nhanh chóng bị đổ vỡ khi các cuộc giao tranh mới giữa Iran và Mỹ bùng phát chỉ vài tuần sau đó.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh vào chiều mai. Ảnh: Thạch Thảo

Tuy vậy, diễn biến giảm trong phiên giao dịch 20/10 chưa đủ để khẳng định rủi ro nguồn cung đã được giải quyết hoặc thị trường đã hình thành xu hướng giảm bền vững.

Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển dầu, dữ liệu tồn kho dầu của Mỹ và những thông tin mới về nguồn cung toàn cầu cũng có thể tác động đáng kể lên giá dầu.

Theo một báo cáo mới đây của Công ty phân tích dữ liệu Kpler, ít nhất 18 tàu đã bị tấn công trong vòng hai tuần qua, điều này khiến phí bảo hiểm rủi ro vẫn được duy trì.

Trong khi đó, lực lượng Houthi tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia và xuất hiện thêm nhiều thông tin cho biết tàu thuyền tại vùng Vịnh bị tấn công.

Vào ngày 20/10, một cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào một trại huấn luyện của lực lượng an ninh chính phủ ở tỉnh Shabwa của Yemen đã khiến 58 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Các cuộc tấn công mới làm gia tăng lo ngại về sự ổn định khu vực, đồng thời cho thấy những rủi ro đối với nguồn cung năng lượng từ Trung Đông vẫn chưa được giải quyết.

Theo các nhà phân tích, giá dầu có thể tiếp tục biến động mạnh trong những ngày tới khi nhà đầu tư theo dõi diễn biến xung đột tại Trung Đông, tiến triển ngoại giao và tình hình nguồn cung dầu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (22/10).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (21/10) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 15/10, giá xăng E5RON92 hạ 732 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 26.971 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III được điều chỉnh giảm tới 1.225 đồng/lít, xuống mức 27.029 đồng/lít.

Trong khi giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm nhẹ 22 đồng/lít, xuống mức giá không cao hơn 29.106 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.043 đồng/kg, lên tối đa 22.135 đồng/kg.

Trong chiều 15/10, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiến hành giảm thêm 300 đồng/lít hoặc kg đối với các mặt hàng xăng dầu so với mức giá bán tối đa được công bố trong kỳ điều hành 15/10.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng giảm 350 đồng/lít đối với hai loại xăng và dầu diesel từ 0h ngày 16/10.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.