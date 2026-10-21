Trình Quốc hội việc áp giá điện sinh hoạt theo giờ cao điểm, thấp điểm

Trong lần sửa đổi này, dự thảo bổ sung các vấn đề liên quan đến thị trường điện, mua bán điện, vận hành hệ thống điện theo hướng triển khai các cấp độ thị trường điện cạnh tranh; mở rộng đối tượng mua bán điện trực tiếp.

Dự thảo cũng bổ sung các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện; hiệu chỉnh quy định về thanh toán, chất lượng điện năng.

Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng. Ảnh: Như Ý

Về giá điện, dự thảo đưa ra lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng; làm rõ giá hợp đồng của một số loại hình nguồn điện; cơ chế giá khuyến khích năng lượng tái tạo, năng lượng mới, hệ thống lưu trữ điện.

Đáng chú ý, trong lần sửa đổi này, dự thảo cũng bổ sung cụm từ “áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường với khách hàng khi điều kiện kỹ thuật cho phép” vào sau cụm từ “trên thị trường điện cạnh tranh”.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung cụm từ “lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường cho nhóm khách hàng sinh hoạt.

Không đẩy rủi ro đầu tư điện sang Nhà nước và người dân

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, Ủy ban đề nghị làm rõ phạm vi, đối tượng và lộ trình thực hiện chính sách xóa bỏ bù chéo và hỗ trợ tiền điện.

Đồng thời, cần phân biệt rõ việc xóa bỏ bù chéo trong giá điện với chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ chính sách và người dân tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Như Ý

“Việc hỗ trợ cần có tiêu chí, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện rõ ràng, công khai, minh bạch, không để quá trình thị trường hóa giá điện làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận điện của các nhóm đối tượng cần được Nhà nước hỗ trợ”, bà Hải nêu rõ.

Về cơ chế giá điện, giá dịch vụ về điện và phân bổ rủi ro, Ủy ban cơ bản tán thành nguyên tắc giá điện phản ánh chi phí hợp lý, hợp lệ, tạo điều kiện huy động nguồn lực đầu tư, từng bước xóa bỏ bù chéo và phát triển thị trường điện cạnh tranh.

Tuy nhiên, cách quy định như dự thảo về giá hợp đồng mua bán điện phải “bảo đảm thu hồi đầy đủ” chi phí, vốn đầu tư và lợi nhuận hợp lý có thể được hiểu là Nhà nước bảo đảm kết quả tài chính cho nhà đầu tư.

Cơ quan thẩm tra đề nghị thể hiện rõ giá điện được hình thành trên cơ sở chi phí hợp lý, hợp lệ, hiệu quả đầu tư, mức độ rủi ro và điều kiện thị trường; không chuyển toàn bộ rủi ro đầu tư, kinh doanh sang Nhà nước, bên mua điện hoặc người sử dụng điện.

Theo chương trình kỳ họp, dự án này sẽ được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại phiên thảo luận tổ, chiều 20/10.