Nữ đại gia vừa xin từ chức Chủ tịch TTC Land giàu cỡ nào?

Theo đó, bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch HĐQT TTC Land cùng hai thành viên HĐQT khác là ông Hoàng Mạnh Tiến và bà Trần Diệp Phương Nhị bất ngờ có đơn xin từ nhiệm với lý do cá nhân. Bà Ngọc bắt đầu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT TTC Land từ ngày 25/4/2022.

Trước khi có đơn xin từ nhiệm vị trí tại SCR, bà Huỳnh Bích Ngọc hiện cũng đang là Phó chủ tịch Thường trực kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thành Thành Công - TTC Group, đồng thời cũng là vợ Chủ tịch TTC Group Đặng Văn Thành.

Bà Huỳnh Bích Ngọc có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch TTC Land

Dù giữ chức chủ tịch tại SCR, nhưng bà Huỳnh Bích Ngọc chỉ trực tiếp nắm giữ 72.280 cổ phiếu SCR. Bà Ngọc được biết đến nhiều hơn trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT), tại đây nữ đại gia 62 tuổi đang trực tiếp nắm giữ hơn 84,26 triệu cổ phiếu SBT tương đương tỷ lệ sở hữu 11,38%. Tính theo giá thị trường, riêng khối tài sản của bà Ngọc tại SBT đã có giá trị lên tới gần 1.100 tỷ đồng.

Trước khi Chủ tịch và 2 thành viên hội đồng quản trị của TTC Land xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, vào đầu tháng 4, TTC Land cũng thông báo miễn nhiệm kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Phương Loan và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng thay thế. Theo tìm hiểu, bà Trần Thị Phương Loan sinh năm 1986, trình độ chuyên môn CPA Việt Nam và được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng tại TTC Land từ ngày 10/9/2022.

Lý giải về việc thay đổi loạt nhân sự cấp cao của công ty, đại diện TTC Land cho biết chiến lược đến năm 2030, công ty sẽ mở rộng thêm mảng bất động sản công nghiệp và bất động sản kho vận tại thị trường phía Nam.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sắp tới, TTC Land sẽ thông qua các tờ trình về việc miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Cùng với đó, TTC Land đã công bố danh sách ứng viên do nhóm cổ đông đề cử cho vị trí thành viên HĐQT mới, trong đó có ông Lê Quang Vũ và ông Phạm Trung Kiên.

Trong năm 2024, TTC Land đặt mục tiêu doanh thu 705 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận trước thuế dự kiến 16 tỷ đồng, giảm 2,4% so với thực hiện trong năm liền trước. Trước đó, trong năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu hớn 371 tỷ đồng, giảm 58,4% so với cùng, chỉ thực hiện 68,6% kế hoạch doanh thu. Khấu trừ chi phí lợi nhuận trước thuế Công ty ghi nhận 16,4 tỷ đồng, giảm 79,3% so với cùng kỳ và chỉ thực hiện 81,8% so với kế hoạch năm.

Tính tới thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của TTC Land tăng gần 10% lên 10.631 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 3.664 tỷ đồng, chiếm 34,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn chiếm hơn 3.569 tỷ đồng, tương đương 33,6% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 903 tỷ đồng, chiếm 8,5% tổng tài sản.

