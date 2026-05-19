Cắt giảm tiếp 56 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện từ 1/7

Chính phủ ban hành Nghị quyết về cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Kèm theo Nghị quyết, Chính phủ ban hành danh mục mới các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Danh mục gồm 142 ngành, nghề, giảm khoảng 30% so với 198 ngành, nghề thuộc diện này được quy định tại phụ lục IV Luật Đầu tư 143/2025 trước đó.

Danh mục vẫn giữ lại một số ngành nghề thuộc lĩnh vực tác động lớn tới an ninh, tài chính, sức khỏe cộng đồng và trật tự xã hội. Chẳng hạn, lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm, vàng, xăng dầu, vận tải hàng không, bất động sản, dịch vụ viễn thông, khám chữa bệnh, hoạt động giáo dục đại học, phổ thông và mầm non, hành nghề luật sư, công chứng và giám định tư pháp...

Ngoài ra, nhiều ngành nghề liên quan quốc phòng, an ninh, năng lượng, ngân hàng, hóa chất, an toàn thực phẩm, kiểm định kỹ thuật, vận tải và logistics, tài sản mã hóa và xử lý dữ liệu cá nhân tiếp tục thuộc diện đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Máy bay của hãng Vietnam Airlines chuẩn bị cất cánh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, ngày 6/12/2023. Ảnh: Nguyễn Đông

Theo Nghị quyết, việc cắt giảm được thực hiện theo nguyên tắc loại bỏ các ngành, nghề không thật sự cần thiết phải áp điều kiện với lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội hoặc sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, nhà điều hành cắt giảm các ngành, nghề có thể chuyển sang áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nghề nghiệp để hậu kiểm thay vì cấp phép trước.

Cơ quan quản lý cũng sửa đổi hoặc loại bỏ các ngành, nghề có điều kiện kinh doanh chưa rõ ràng, trùng lặp, đã được kiểm soát bằng công cụ quản lý khác hoặc thực tế chưa từng ban hành điều kiện kinh doanh cụ thể.

Theo Nghị quyết, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nghề với những ngành, nghề được cắt giảm trong trường hợp cần thiết. Đồng thời, các bộ ngành phải xây dựng quy trình quản lý theo phương thức hậu kiểm trước ngày 1/7.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp các bộ ngành xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật để bảo đảm hiệu lực đồng thời với Nghị quyết.

Việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan sẽ được áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn. Với các ngành, nghề được cắt giảm khỏi danh mục, tổ chức, cá nhân vẫn được tiếp tục sử dụng giấy phép hoặc văn bản chấp thuận đầu tư, kinh doanh đã được cấp cho đến hết thời hạn hiệu lực.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 28/2/2027.