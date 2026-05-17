Chính phủ chốt tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7

Ngày 15/5, Chính phủ ban hành Nghị định 161, quy định mức lương cơ sở mới và chế độ tiền thưởng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Mức lương cơ sở mới áp dụng với những người làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội thực hiện nhiệm vụ được nhà nước giao ở trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, người hưởng lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở mới, gồm cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã; viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí.

Công chức làm việc tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, tháng 5/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, cũng thuộc diện được hưởng lương cơ sở và tăng lương đợt này.

Chính phủ quy định với cơ quan, đơn vị đang được áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương, thì bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6/2026 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ 1/7 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 1/7, bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6/2026 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc).

Đối với các cơ quan, đơn vị đang bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6/2024 với tiền lương từ ngày 1/7/2024 do sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù thì thực hiện giảm phần chênh lệch bảo lưu tương ứng với tỷ lệ tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026.

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1/7/2026 thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương. Đây cũng là cơ sở để xác định nhiều khoản phụ cấp trong khu vực công như phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, thâm niên và các chế độ chính sách khác.

Nghị định có hiệu lực từ 1/7.