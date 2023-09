Cảnh tuyến đường BT nghìn tỷ ở Hà Nội biến thành bãi xe, nơi tập kết rác thải

Dự án đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (hay gọi là đại lộ Chu Văn An) được UBND TP Hà Nội phê duyệt theo hình thức BT (đổi đất lấy hạ tầng) vào tháng 4/2011 với tổng mức đầu tư là gần 1.500 tỷ đồng. Dự án được giao cho Công ty Cổ phần Bitexco làm chủ đầu tư và bắt đầu triển khai năm 2014 với chiều dài khoảng 3,76km gồm một tuyến chính dài 2,5km và một tuyến đường phụ dài 1,1km. Thế nhưng, hiện tuyến đường này vẫn chưa hoàn thiện do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Trong đó hạng mục cầu vượt và nút giao với đường 70 tới đường Xa La - đoạn cuối của đại lộ Chu Văn An.

Năm 2020, Hà Nội cho phép thông xe đại lộ Chu Văn An, tuy nhiên, sau hơn 3 năm tuyến đường này đang trở nên nhếch nhác, mất an toàn khi vỉa hè, lòng đường biến thành bãi xe tải trái phép...

Ghi nhận của PV, mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe tải đỗ kín 2 bên đường chờ "ăn hàng" để vận chuyển đi các tỉnh.

Các xe tải này gắn biển ở các địa phương như Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương...

Các xe đỗ hàng 2, hàng 3 để lên xuống hàng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bãi xe tải trái phép này dài cả km, bắt đầu từ đoạn giáp với dự án The Manor Central Park thuộc địa phận phường Đại Kim (quận Hoàng Mai).

Làn đường cho xe thô sơ bị các xe tải vận chuyển hàng hóa chiếm dụng.

Thậm chí, chiếc xe tải này ngang nhiên đỗ ngay trước điểm xe buýt.

Xe ô tô đậu kín trên vỉa hè đại lộ Chu Văn An.

Không chỉ tình trạng xe ô tô lấn chiếm lòng đường, vỉa hè mà nhiều đoạn đường trên đại lộ Chu Văn An đang bị rào chắn, quây tôn trông nhếch nhác.

Và cả bãi tập kết rác thải chình ình trên đại lộ Chu Văn An gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Đại Kim xác nhận tình trạng cả trăm xe tải tập kết để vận chuyển hàng hóa trên đại lộ nghìn tỷ Chu Văn An. Theo lãnh đạo UBND phường Đại Kim, thời gian qua, công an phường đã ra quân để dẹp bãi xe vận chuyển hàng hóa tự phát bên đường. Tuy nhiên, do tuyến đường chưa được nghiệm thu, bàn giao cho thành phố nên không có biển cấm dừng, cấm đỗ và không có chế tài để xử phạt các phương tiện này. "Khi lực lượng chức năng có mặt thì các xe tải di chuyển đi nơi khác, trả lại đường thông, hè thoáng nhưng khi lực lượng chức năng dời đi tình trạng các xe tải tập kết để vận chuyển hàng hóa trên đại lộ Chu Văn An lại tiếp diễn. Do đó, phường cũng kiến nghị quận và thanh tra giao thông có biện pháp để xử lý, dẹp bỏ bãi xe tự phát này", lãnh đạo UBND phường Đại Kim nói.

Thu hồi hơn 5ha 'đất vàng' đã giao Bitexco ở dự án đối ứng BT

Liên quan đến dự án đối ứng BT Khu đô thị Nam đường vành đai 3 (tên thương mại The Manor Central Park), UBND TP Hà Nội mới đây yêu cầu Công ty Cổ phần Bitexco khẩn trương, nghiêm túc bàn giao gần 5,3ha đất tại dự án này trước ngày 15/9.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Sở KH-ĐT thông báo, yêu cầu Bitexco khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc bàn giao các diện tích đất đang quản lý cho Sở TN-MT, theo quyết định số 6889 ngày 28/11/2019 của UBND TP.

Hết thời hạn trên, nếu Bitexco vẫn không phối hợp bàn giao, Sở TN-MT phối hợp với Sở KH-ĐT đề xuất áp dụng các biện pháp hành chính để thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tháng 11/2019, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định 6889 về việc thu hồi hơn 5ha đất tại dự án The Manor Center Park vì cho rằng giá trị quỹ đất giao cho Bitexco vượt xa giá trị công trình BT - đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An mà Bitexco thực hiện.

